Kasas, inananlara Allah'ın gücü, adaleti ve merhameti hakkında rehberlik ve ilham kaynağı olmak için bu hikayeleri anlatır. Peygamberlerin hikayeleri, inananlara zor zamanlarda bile Allah'a güvenmeleri ve sabırlı olmaları için ilham kaynağı olur. Sure ayrıca doğruluğun, adaletin, sabrın ve şükrün önemini vurgular.