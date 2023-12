Eğitim mi, para mı?

Son elli yıl içerisinde yaşamın her alanı dikkatle irdelendiğinde paranın Lidyalılardan bu yana hiçbir dönemde kendini bu kadar özel hissettiği söylenemez. Para esasında gündelik hayatta mal veya hizmetin satın alınmasında genel kabul gören bir değişim aracıdır ve öyle de olmalıdır. Paranın anlam ve işlevi sadece bu kadar olmalı; daha fazlasına müsaade edilmemelidir. Ancak bu değişim aracı günümüzde kendine öyle bir etki alanı oluşturdu ki, bu değişim aracının sirayet ettiği her insan, her nesne, her kurum, her olgu kısaca yaşama dair her şey özünden ve amacından uzaklaşıp, kontrolden çıkarak farklı bir yapıya büründü. Mevcut zaman dilimi içerisinde eğitimin, paranın gölgesinde kaldığı ve her geçen gün itibarını yitiren ve paranın kendisine çizmiş olduğu eksen çerçevesinde şekillenen bir süreç haline dönüştüğü söylenebilir. Hele ki son dönemlerde tüm dünyada kısa yoldan para kazanmanın avantajları (kazanma şekli önemli değil) ve özendirici nitelikleri toplumlar tarafından, özellikle de gençler tarafından kabul gören önemli bir kanı olduğu süreçte…