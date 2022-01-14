Düşünce Günlüğü Estetik, mekan, pagan ve metaverse
DÜŞÜNCE GÜNLÜĞÜ

Estetik, mekân, pagan ve metaverse

Günümüz insanına sunulmak istenen metaverse, maddi mekânı ortadan kaldıran ve her türlü hazzı, zevki, güzelliği, değeri ve dini duyguyu soyut âleme taşıyarak, her insanın kendi avatarını oluşturup sanal dünyada kendini temsil etmesi ile elde etmeye çalışmak anlamına gelmektedir.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Estetik, mekân, pagan ve metaverse
Metaverse

Doç. Dr. Osman Mutluel

Hz. Süleyman ve Belkıs kıssası, Kur’an’ın insana vermek istediği estetik anlayış açısından önemli bir konudur. Bilindiği gibi Hüthüt kuşunun getirdiği haber üzerine Hz. Süleyman’ın mektupla tebliği ile karşılaşan Seba ülkesinin melikesi Belkıs, ne yapılması gerektiği konusunda komutanları ile görüşür ve bu istişare sonucu Hz. Süleyman’ı tanımak için devlet düzeyinde ziyaret etmek ister. Bunun üzerine Hz. Süleyman Belkıs için bir sırça saray yaptırır.

Kur’an’da anlatıldığı şekliyle Belkıs cam üzerine basarken eteklerini toplar ve yukarı çeker. Çünkü adımını atmak üzere olduğu mekânı içinde su olan bir havuz olarak görür ve cam yüzeyin gerçekliğini algılayamaz. Belkıs’da oluşan bu durumu Kur’an, pagan (ilkel) inanca sahip insanların gerçek ile sanalı algılayamamalarının sonucu oluştuğunu belirtir. Böylece bu durum ile karşı karşıya kalan insanda maddi mekân kaygısı oluşması yanında, somut ve soyut algının ortadan kalkmasına da neden olur.

Özellikle günümüz insanına sunulmak istenen metaverse, maddi mekânı ortadan kaldıran ve her türlü hazzı, zevki, güzelliği, değeri ve dini duyguyu soyut âleme taşıyarak, her insanın kendi avatarını oluşturup sanal dünyada kendini temsil etmesi ile elde etmeye çalışmak anlamına gelmektedir. Avatar, Sanskritçede aşağı anlamında ava kelimesi ile iniş anlamındaki tar sözcüklerin birleşiminden oluşturulmuştur. Özellikle Hint mitolojisinde tanrıların yeryüzüne indikleri zaman aldıkları formlardır. Bu inançtan hareketle önce çizgi film halinde bütün çocukların aklına iyi ve sevimli bir avatar imajını oluşturdular. Şimdi de o iyi imajlı avatar olma şansı tanımışlar gibi görünerek neredeyse belli bir yaştaki çocuklara kendi seçecekleri bir avatar çeşidi sunarak sanal âlemde her türlü fiili yapma özgürlüğü tanımaktadırlar.

Peki, Bu durumun kötü tarafı nedir?

Önce avatarı ile sanal âlemde yaşayan bir insanın yalnızlaşması ve ferdileşmesi söz konusudur. İçine kapanık, maddi dünyadan uzak, herhangi bir gerçek yaşam formundan koparılmış bir insan ortaya çıkacaktır.

En sonunda sanal dünyada evlenen, alışveriş yapan, arsası evi olan ve hayal dünyasında yaşayan uyuşmuş, kendinden ve toplumdan uzak, her türlü ahlaki ve dini duygudan arındırılmış maddi formu olan ama metaverste yaşayan bir insan ortaya çıkmış olur.

Şimdi şu soruyu sormak gerekir; Bu durumun Belkıs’ın cama basarken eteklerini kaldırması ile farkı nedir?

Facebook muhbirinden endişe verici açıklama
FOTOĞRAF 9
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Bu belgelerin paylaşılmasıyla birlikte yoğun eleştiriler alan Facebook, şirketin adını \"Meta\" olarak değiştirmiş ve metaverse (sanal dünya) teknolojilerine yatırım yapacağını duyurmuştu.
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Facebook ifşacısı​, Frances Haugen​ bu kez de metaverse teknolojilerinden aşırı korktuğunu ve endişe duyduğunu dile getirdi.​<br>
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Henüz vaat edildiği haliyle var olmasa da metaverse, gerçek dünyayı yansıtan sanal bir alan olarak ifade ediliyor. Ancak bu durum, Facebook muhbirini oldukça korkutuyor.
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Time dergisine konuşan Frances Haugen, Facebook'un metaverse planları ile ilgili endişe verici açıklamalarda bulundu.
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\"Metaverse'e girdiğinizde avatarınız sizden biraz daha yakışıklı veya güzel. Gerçekte sahip olduğumuzdan daha iyi kıyafetleriniz var. Daireniz daha şık, daha sakin. Ve gecenin sonunda gözlüğünüzü çıkarıp dişlerinizi fırçalamaya gidiyorsunuz. Ve belki de aynada kendinizi o kadar sevmiyorsunuz.
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​\"Hep birlikte hayal edelim\" diyen Facebook muhbiri, konuşmasını şöyle sürdürdü:
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\"Metaverse'e girdiğinizde avatarınız sizden biraz daha yakışıklı veya güzel. Gerçekte sahip olduğumuzdan daha iyi kıyafetleriniz var. Daireniz daha şık, daha sakin. Ve gecenin sonunda gözlüğünüzü çıkarıp dişlerinizi fırçalamaya gidiyorsunuz. Ve belki de aynada kendinizi o kadar sevmiyorsunuz.
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İnsanların o kadar da güzel olmayan dairelerine, o kadar da güzel olmayan yüzlerine veya vücutlarına bakıp \"Sanal gözlüğümü takmayı tercih ederim\" demelerinden aşırı korkuyorum. Ve Facebook'un bu konuda ne yapılacağına dair herhangi bir plan dile getirdiğini duymadım.\"
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Son olarak Huagen, \"Kendi çıkarlarının söz konusu olduğu her vakitte bize yalan söylediğini zaten göstermiş olan bu şirket için bizim evlerimize kamera ve mikrofon mu koymamız gerekiyor?\" açıklamalarında bulundu.
Facebook muhbirinden endişe verici açıklama
Şirket aleyhine muhbirlik yaparak kamuoyunun önüne çıkan eski Facebook yöneticisi Frances Haugen, geçtiğimiz günlerde şirketin kullanıcılarının güvenliğinden çok, kışkırtıcı içeriklere öncelik verdiğini iddia eden çok sayıda dosyayı kamuoyuyla paylaşmıştı.

Metaverse dost mu? Düşman mı?
TEKNOLOJİ
Metaverse dost mu? Düşman mı?
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