Teknoloji Metaverse dost mu?Düşman mı?
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Metaverse dost mu? Düşman mı?

Tüm dünyada merak uyandıran Metaverse’ü SODİMER Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan değerlendirdi. Prof. Eraslan, eğitimde pek çok avantaj sunabilecek platformun, psikolojik, sosyal ve toplumsal sorunları beraberinde getirebileceğine dikkat çekti.

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Abdullah Sarica Yeni Şafak
Metaverse dost mu? Düşman mı?
Arşiv

Facebook’un kurucusu ve CEO’su Mark Zuckerberg, Facebook’un yeni adının ‘Meta’ olduğunu duyurmasının ardından Metaverse platformunu tanıttı. Fiziksel ve dijital dünyanın bir araya geldiği Metaverse tüm dünyada büyük bir merak uyandırdı.

SODİMER Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan
SODİMER Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan

Metaverse’ü değerlendiren Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi (SODİMER) Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, “NFT adı verilen bir ekonomi var. Metaverse’de para bitcoinler olacak. Yani öyle bir dünya tasarlanıyor ki para birimi hazır. Ama milletler, ülkeler, din yok” dedi.

Bu alanın kontrolünün olmadığını, dolayısıyla da yeni etik kodlara ve düzenlemelere ihtiyaç duyulacağına dikkat çeken Prof. Eraslan “Hızlı bir şekilde kamunun ve özel sektörün bu yeni dili ve uygulamaları analiz ederek olası gelişmeleri öngörmesi gerekmektedir” şeklinde konuştu. Prof. Eraslan, Metaverse’ün olumlu ve olumsuz yanlarını madde madde sıraladı.

Metaverse nedir?

Türkçesi “evren ötesi” anlamına gelen Metaverse’de sanal alem ve gerçek dünya iç içe olacak. Metaverse’te insanların alışveriş yapabileceği, hizmetlere abone olabileceği, iş arkadaşlarıyla birlikte çalışabileceği, oyun oynayabileceği 3D sanal bir ortam sunuluyor. Metaverse, insanın dijital alandan ziyade dijital dünyanın içine girmesine izin veriyor. Teknoloji devleri de sanal dünyada söz sahibi olmak için bu alandaki yatırımlarını artırıyor.

Olumlu yönleri

  • - Eğitim alanında çok büyük avantajı var. Tıp, mühendislik veya mesleki eğitimlerde bu işimize yarayacak.
  • - Eğitimde öğrenciler çok daha verimli bir öğretme gerçekleştiren simülasyon ve içerikleri deneyimleyebilecekler.
  • - Dil öğrenmekte de etkili olabilir. Gözlükle istediğiniz ülkeye gidip oranın sokaklarında gezebilirsiniz, dilini rahatlıkla öğrenebilirsiniz.
  • - Metaverse, kullanıcıların kendi içeriklerini oluşturmalarına ve geniş çapta erişilebilir bir dijital dünyada özgürce dağıtmalarına izin verecek.
  • - Modern internetin aksine Metaverse kullanıcıları, tüm değişiklikleri gerçek zamanlı olarak yaşayacak. Bir kullanıcı Metaverse’de herhangi bir değişiklik yaparsa, bu değişiklik kalıcı olacak ve hemen herkes tarafından görülebilecek.
  • - Müşteriler, sosyal medyadaki gibi markalarla sadece konuşmakla kalmayacak, onlarla 3D formda etkileşime geçebilecekler. Bu etkileşim sırasında insanlar kültür ve sanat gezilerine bile atılabilecektir.
  • - Fiziksel işler hariç, iş yerine gidip çalışma diye bir şeye ihtiyaç kalmayacak.

Olumsuz yönleri

- Sürekli dijital ortamlarda vakit geçirmek bireylerde bir tür bağımlılık oluşturacaktır. Bu da bilişsel ve fiziksel tembelliği artırabilir.

- Birçok sağlık sorunu ortaya çıkabilir. Bireylerde dikkat eksikliği ve dürtüsel davranışlar gözlemlenebilir.

- Bireyler, bu evrende oluşturdukları karakterleri ve avatarlarıyla kendilerini özdeşleştirerek gerçeklik algılarını yitirebilir. Bu durum ise birçok psikolojik ve sosyal sorunu beraberinde getirebilir.

- Tüm yaşantının, sosyal, ekonomik ve toplumsal olayların birçoğunun bu evrene taşınması birçok etik sorunu beraberinde getirebilir. Örneğin; ırkçılık, göçmen karşıtlığı, İslamafobi gibi durumlar olabilir.

- Bireylerin problem çözme, yaratıcılık, sebep-sonuç ilişkisi kurma ve strateji oluşturma-geliştirme gibi bilişsel becerilerinin zayıflaması beklenebilir.

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