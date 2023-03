Finlandiya Kırmızı çizgilere uydu, yeşil ışık yandı

Konuya dair detaylı değerlendirme yapmadan evvel belirtmek gerekir ki NATO’yu kuran Washington Antlaşması uyarınca bir ülkenin ittifaka katılabilmesi için yedi safhadan müteşekkil bir süreci tamamlaması gerekiyor. İlk safhada taraflar müzakerelerde bulunarak bir yol haritası belirliyor. İkinci safhada aday ülke, bir niyet mektubuyla NATO’ya üyelik için gereken yükümlülükleri kabul ettiğini bildiriyor. Taraflar bu süreçte gerekliyse reform takvimini de belirliyor. Üçüncü safhada üyelik için katılım protokolleri hazırlanıyor. Dördüncü ve en önemli safhada kolektif savunma ilkesinin doğal bir sonucu olarak NATO üyesi her ülkenin katılım protokollerini onaylaması gerekiyor. Yani bir ülkenin NATO’ya girebilmesi için hâlihazırda üye olan 30 ülkenin desteğini alması lazım. Beşinci ve altıncı safhalarda sırasıyla aday ülkenin üyeliğine izin veren üye ülkeler, katılım protokollerini kabul ettiklerini bildiriyor ve aday ülkeyi ittifaka davet ediyor. Son safhada aday ülke kendi içindeki yasal süreci tamamlayarak NATO’ya dâhil oluyor.

Türkiye, NATO’ya üye olduktan sonra ittifakın genişlemesine her daim olumlu yaklaşmış ve ittifaka katılmak isteyen ülkelerin üyelik süreçlerini kolaylaştırmıştır. Türkiye bugün dahi NATO’nun kolektif savunma şemsiyesine girmek isteyen Finlandiya ve İsveç’in üyeliklerine prensipte destek veriyor. Ancak Türkiye, geçen yıl haziran ayında imzalanan Madrid Mutabakatı’na uygun olarak bu iki ülkeden terörle mücadele konusunda kendisiyle iş birliği yapmalarını ve FETÖ ve PKK ile yürüttüğü mücadeleye fiilen destek vermelerini şart koşuyor. Türkiye bu konuda fevkalade haklı; çünkü sadece kamuoyuna yansıyan haberlerden görüldüğü üzere Finlandiya ve İsveç, her iki örgütün Avrupa yapılanmasında önemli bir role sahip. Burada vurgulamak gerekir ki ideolojik önyargılar ve siyasi hesaplar nedeniyle Türkiye’nin Avrupa Birliği üyelik sürecini engelleyen ülkelerin aksine Ankara, Finlandiya ve İsveç’in karşı karşıya oldukları durumu bir fırsata çevirme derdinde değil. Tam tersine mütekabiliyet ilkesine dayanarak muhatapları gibi kendi milli güvenliğini koruma arzusunda. Ayrıca Türkiye, bu politikasıyla her türlü baskıya meydan okuyarak kendi milli menfaatleri ekseninde stratejik özerkliğini güçlendirmeye çalışıyor.