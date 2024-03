İsrail sorunu ve İbranice

HER ŞEY İBRANİCENİN CANLANDIRILMASIYLA BAŞLADI

Kitaptan öğrendiklerimize göre, işe 1881 yılında yerleştiği Kudüs’te girişen bu şahıs, zorlu sürece önce ailesinden başlamış. Kudüs ve civarı, o dönemde çok sayıda dilin konuşulduğu bir coğrafya. Böyle bir ortamda İbranice, birden fazla dil bilen Ben-Yehuda ile eşinin tek ve zorunlu dili olmuş. Çocuklarına ilkin bu dili öğretmişler. Aile her zaman ve her ortamda iletişimini İbraniceyle sağlamış. Yehuda ise dilin ihtiyaç duyduğu nesne, terim ve kavramlar için her gün Hami-Sami dillerine ait köklerden kelimeler türetmiş. Gazetedeki makaleleri, haberleri bu dille yazmış; evde, sokakta daima onu kullanmış. Yaşadığı ağır tüberküloza aldırmadan ölümüne kadar (1922) çalışmış. Modern Siyonizm’in kurucusu sayılan Theodor Herzl’le ters düşmesine rağmen asla davasından vazgeçmemiş. Sonuçta tarihin tozlu rafları arasında arkaik bir lisan olarak kalmaya mahkûm İbraniceyi iletişimde, matbuatta, eğitimde kullanılan bir dil hâline getirmiş. Geride de 17 ciltten müteşekkil bir İbranice sözlük bırakmış.