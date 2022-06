Sözün güzelini söylemek Ey insanoğlu! Unutma ki, söz tesirdir. Doğru zamanda, doğru kişiye ve doğru bir dizilişle söylenmiş sözden daha kıymetli bir hazine yoktur. Söz söylemeye dair maharetin, aklından geçenle alın yazın arasındaki en kısa yoldur. Söylediğin her şey doğru olsun ama sakın her doğruyu her yerde söyleme! Ve dahi daima sözün güzelini söyle!

