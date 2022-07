Tahran’da üçlü zirve Son haftalarda İran destekli güçlerin ve Rus askeri envanterinin bölgede artan varlığı ve Tahran Zirvesi sürdüğü sırada, Suriye Dışişleri Bakanı’nın Tahran’a gerçekleştirdiği resmi ziyaret Türkiye’yi Suriye’de gerçekleştireceği olası bir operasyondan vazgeçirme girişimleri olarak değerlendirilebilir. Fakat, Erdoğan’ın yeni bir operasyonun her an başlayabileceğini net bir şekilde beyan etmesi, bu meselenin bir an önce Tahran ve Moskova’da da bir gerçeklik olarak kabullenilmesi gerektiğini gösteriyor.

