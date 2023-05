“Türk’ün Yolu” Azerbaycan’dan geçer!

Sonraki dönemde dünyada yaşanan bazı jeopolitik gelişmeler Orta Koridor’un önemini artırdı. Öncelikle 2020’deki Karabağ zaferi ile Orta Koridor ve bölgesel iş birliği için yeni fırsat; Zengezur Koridoru doğdu. 2020 yılındaki küresel salgın döneminde, Türkiye’nin Rusya ve İran sınırlarının kapanması nedeniyle Türk TIR’larının Orta Asya’ya ulaşmasında sıkıntılar yaşandı. Ardından 2021’in mart ayında dünya ticaretinin akışında büyük öneme sahip Süveyş Kanalı, The Ever Given yük gemisinin karaya oturması nedeniyle kapandı. 2022’nin şubat ayında Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla AB, Rusya üzerinden geçen ve doğu-batı arasında önemli bir taşımacılık hattı olan kuzey hattına yaptırımlar uyguladı. Orta Koridor’u kendi aralarında iş birliği ve entegrasyon açısından önemli bir proje olarak gören Türk devletleri, bu jeopolitik gelişmelerin yaratmış olduğu fırsatlarla Orta Koridor’un küresel stratejik değerinin arttığının farkında olarak adımlarını hızlandırdı.