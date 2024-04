Yükselen organik gıda kültürü

Araştırmalarda organik olmayan gıdalar bağışıklık sistemini zayıtlatırken, organik gıdaların daha çok vitamin ve mineral içerdiği ortaya konmuştur. Örneğin, organik sütte daha fazla anti-oksidant, E vitamini ve beta karoten olduğu tespit edilmiştir. Sağlıklı yaşama kültürü ile bağlantılı olarak alışveriş yapanlar, aldıkları her üründe kalori ve şeker miktarını kontrol ediyorlar. Vejeteryanlar zararlı diye veya inançlarından et tüketimini terk ediyorlar ama süt ve yumurta gibi hayvansal ürünler yiyiyorlar. Ama veganlar her türlü hayvansal ürünü tüketmekten uzak durmaktadır.

Organik olması için toprağın da en az 3 yıl organik tarıma hazırlanması lazımdır çünkü bütün girdilerin doğal olması gerektiği gibi yandaki bahçelerden kimyasal bulaşma olmaması istenmektedir. Günümüzde çiftçi nüfusu azaldığı için tarım üretimi da azalmaktadır, büyük gıda şirketlerinin ve marketlerin kar hırsı, gıda fiyatlarını artırmaktadır. Bu sıkıntı Covid-19 ve Ukrayna savaşı sürecinde de büyümüştür. Küresel ısınma, seller ve düzensiz yağışlarla birlikte tarım üretimi de sekteye uğradığı için artan gıda fiyatları insanların bütçesine ek yük getirdiği için organik gıdalar lüks haline gelmektedir. Sağlık herşeyin başı olduğu için organik gıda kültürü önemini korumaya devame decektir. Sonuçta biz yediklerimizden oluşuyoruz… (We are what we eat).