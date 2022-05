2022 LGS sınava giriş belgesi nereden alınır?

LGS giriş yerleri nasıl sorgulanır? MEB tarafından 8. sınıf öğrencilerine uygulanacak olan LGS için geri sayım sürüyor. Sınav giriş belgeleri ise erişime açıldı. Öğrenciler www.meb.gov.tr ve e okul sistemi üzerinden LGS sınav giriş yerlerini sorgulayabiliyor.

2022 LGS GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

LGS giriş belgesi ile ilgili MEB tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada, ‘Öğrencilerimiz; sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgilerine "http://meb.ai/fjiyku" internet adresi ve e-Okul üzerinden erişim sağlayabilir.’ Denildi.

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?

LGS sınav giriş yerleri 27 Mayıs 2022 tarihinde e-Okul Veli Bilgilendirme Sisteminden ilan edilecek. Sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav merkezi, bina, salon vesıra bilgileri yer alacak. Aşağıdaki linke tıklayarak sınav giriş belgenize ulaşabilirsiniz.

E-OKUL LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

2022 LGS SINAVI NE ZAMAN?

LGS 2022 yılında 5 Haziran tarihinde yapılacak. Birinci oturum Türkiye saatiyle 09.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak. Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek. İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve öğrencilerin yanıtlaması için 80 dakika süreleri olacak.

Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.

