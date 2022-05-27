Özgün LGS sınavı kaç dakika sürüyor? 2022 LGS oturum süreleri başlangıç ve bitiş saatleri
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LGS sınavı kaç dakika sürüyor? 2022 LGS oturum süreleri başlangıç ve bitiş saatleri

2022 LGS (Liselere Giriş Sınavı) 5 Haziran'da düzenlenecek. Geçen yıl olduğu gibi 2022 yılında da sınav uygulaması iki oturum hâlinde gerçekleştirilecek. Birinci oturum Türkiye saatiyle 09.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak. Milyonlarca öğrencinin katılacağı LGS sınavı öncesi oturum saatleri ve sınavın ne kadar süreceği merak kazandı. Peki, LGS sınavı kaç saat sürüyor? LGS oturumları kaç dakika? İşte 2022 LGS sınav sürevi ve oturumların başlangıç bitiş saatleri...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
2022 LGS sınav süresi: LGS sınavı kaç saat, LGS oturumları kaç dakika sürüyor?
LGS sınav süresi 2022

Milyonu aşkın öğrencinin beklediği LGS sınavına sayılı günler kaldı. LGS sınavının iki oturumu da 5 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek. Toplamda 155 dakika sürecek sınav için öğrenciler sınıflarda, veliler ise okul dışında heyecanlı anlar yaşayacak. Öğrencilerini bekleyecek olan veliler LGS sınav süresini şimdiden araştırmaya başladı.

2022 LGS SINAVI NE ZAMAN?

LGS 2022 yılında 5 Haziran tarihinde yapılacak.

2022 LGS'DE KAÇ SORU SORULACAK?

LGS merkezî sınavında oturumlar, sınav süreleri, soru sayıları ve ders dağılımlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı. Geçen yıl olduğu gibi 2022 yılında da sınav uygulaması iki oturum hâlinde gerçekleştirilecek. Öğrencilere hepsi çoktan seçmeli toplam 90 soru sorulacak.

2022 LGS SINAVI KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

Birinci oturum Türkiye saatiyle 09.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak.

Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek. İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve öğrencilerin yanıtlaması için 80 dakika süreleri olacak. Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.

2022 LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları, 30 Haziran 2022'de "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

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