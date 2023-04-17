10 bin çevreci üretim tesisi yolda

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerin ayağa kaldırılması için başlatılan çalışmalar kapsamında, yeni sanayi bölgeleri ve üretim tesisleri de kurulacak. Bu kapsamda, asrın felaketinden etkilenen iller başta olmak üzere Türkiye'nin tamamına akıllı ve yeşil üretimi önceleyen

10 binden fazla tesisin kurulması amaçlandı. Son 20 yıllık dönemde ortalama büyüme hızını yüzde 5,5 bandına çıkartan Türkiye ekonomisinde çark dönmeyi sürdürüyor. İhracata dayalı sanayi hamlesi çerçevesinde, mevcut üretim kapasitesini artırmaya çalışan Türkiye sanayisi yeni üretim tesisleri ile yoluna devam edecek.

ÖNCELİK DEPREMİN ETKİLEDİĞİ ŞEHİRLER

Türkiye'de hazır giyim imalatının yüzde 20'si, tekstil ve ham maddelerinin yüzde 25'i, tarım ve tarıma dayalı bitkisel üretimin yüzde 20'si, tahıl ağırlıklı bitkisel üretimin yüzde 25'i, hayvansal üretimin ise yüzde 25'ini depremin vurduğu şehirler karşılıyor. Deprem bölgesine kurulacak yeni üretim tesislerinin yanı sıra bölgede sanayi ve ticaret koridoru da oluşturulacak. Bu kapsamda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın koordinasyonunda GAP (Güneydoğu Anadolu Projesi) ve DAP (Doğu Anadolu Projesi) Bölge Kalkınma İdarelerinin katılımıyla oluşturulacak programlara hız verilecek. Yeni kurulumlarda öncelik deprem bölgesine verilecek. Deprem bölgesinde şehirlerin potansiyeli artırılırken, yatırımlarla tarım, sanayi ve hizmet sektörlerinin cazibe merkezinin Türkiye olması sağlanacak. İhracatın önümüzdeki beş yıl içerisinde 400 milyar dolara yükseltilmesi hedefleniyor. Bu 5 yıllık projeksiyonda ihracat için üretimi güçlendirmek adına atılacak adımlar belirlendi.

ÖZEL ÜRETİM MODELİ GELİYOR

Bu kapsamda, Bakanlık, Türkiye genelinde yeni OSB'ler açacak. Her il için öncelikli sektörler belirlenecek. Bu sektörler demografik ve coğrafi özellikler esas alınarak doğru zemine oturtulacak. Uygun planlama yapılmasıyla birlikte katma değeri yüksek ürün üretimi ve üretimde çeşitlilik sağlanacak.

Cari açık sorun olmaktan çıkar

Mal ve hizmet üretimi ve dağıtımında yüksek entegrasyon sağlanması için Türkiye'nin ihracat hareketleri dikkate alınacak. Bu doğrultuda; lojistik, lojistik ağı, lojistik merkezler, lojistik parklar, lojistik köyler ve limanlar yeniden yapılacak. Üretim ve dağıtım ağı tamamen yenilenecek ve cari açık sorunu ortadan kaldırılacak. Kurulacak üretim ağıyla birlikte ihracatta birçok farklı pazarda da Türk ürünleri görücüye çıkacak. İhracat artırılırken, pazar çeşitliliği de dikkate alınacak.







