Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: SED ödemeleri hesaplara yatırıldı

Kızılay, Ramazan ayında kan bağışının ciddi oranda düşmesinin ardından yapılan çağrılar üzerine toparlanma eğilimine girdi. Türk Kızılay Genel Sekreteri Ramazan Saygılı, "Deprem sonrası alınan bağışlarla 90 bin ünite ile tüm depremzedelerin kan ihtiyacı yüzde 100 oranında karşılandı. Ancak ramazan ayında stoklar 20 bin üniteye gerilemişti. Yaptığımız çağrılarla bu oran son 3 günde günlük 25 bin üniteye kadar yükselerek toparlanma eğilimine girdi" dedi. Saygılı, kan bağışı çağrısında bulundu.