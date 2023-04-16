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Ekonomi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: SED ödemeleri hesaplara yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi ailelere çocukları için bu ay toplam 645 milyon 269 bin 922 lira Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesi yapıldığını açıkladı.

14:22 . 16/04/2023 Pazar
AA
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, çocuk politikalarının temelinde, aile bütünlüğünün korunması ve çocuğun aile ortamında sağlıklı birey olarak yetiştirilmesinin bulunduğunu belirterek, bu kapsamda ihtiyaç sahibi ailelere çocukları için Sosyal ve Ekonomik Destek verdiklerini ifade etti.


Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesiyle ihtiyaç sahibi ailelerdeki yaklaşık 187 bin çocuğun masraflarını karşıladıklarını kaydeden Bakan Yanık,
"Ödemeyle ailelerin çocuklarının temel gereksinimlerini ve eğitim giderlerini karşılıyoruz. İhtiyaç sahibi ailelerimize çocukları için nisan ayı içerisinde toplam 645 milyon 269 bin 922 lira tutarında Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesi yaptık"
bilgisini verdi.


#Aile ve Sosyal Hizmetler BAKANI
#Derya Yanık
#sosyal ve ekonomik destek
20 dakika önce
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