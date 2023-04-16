Ticaret Bakanlığı'ndan 'tatil' uyarısı: Hayali otellere dikkat edin

Paket turlarda, yapılan erken rezervasyonlara vatandaşların çeşitli nedenlerle katılamamaları durumları için tüketicilerin paket tur sözleşmesini feshetme hakkı da bulunuyor. Tüketici, paket turun başlamasından en az 30 gün önce yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmek kaydıyla sözleşmeyi feshetme ve ödenmesi zorunlu vergi gibi yasal yükümlülükler dışındaki paket tur bedelini herhangi bir kesinti yapılmaksızın iade alma hakkına sahip. Fesih bildirimi, paket turun başlamasına 30 günden daha az bir süre kala yapılıyorsa; paket tur sözleşmesinde belirtilmek şartıyla belirli bir tutar veya oranda kesinti yapılabilecek. Ayrıca; tüketicinin gerekli tüm özeni göstermesine karşın öngöremediği veya engelleyemediği bir durum veya mücbir sebebin ortaya çıkması halinde ise paket turun başlamasına 30 günden az bir zaman kalmış olsa dahi; tüketicinin fesih bildiriminin ardından ödenmesi zorunlu vergi gibi yasal yükümlülükler ile 3'üncü kişilere ödenip belgelendirilebilen ve iadesi mümkün olmayan bedeller hariç, herhangi bir kesinti yapılmadan iade alma hakkı bulunmakta.

Anadolu Ankara Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Birol Akman.