Ticaret Bakanlığı'ndan 'tatil' uyarısı: Hayali otellere dikkat edin

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Hayali otel uyarısı
30 gün içindeki en düşük fiyat olmalı
Reklam verenler, bir mal veya hizmete ilişkin indirim yapıldığını gösteren yazılı, sesli veya görsel herhangi bir ibarenin yer aldığı reklamlarda; indirimden önceki fiyat, indirimli satışın başlangıç ve bitiş tarihleri ile indirimli olarak satışa sunulan mal veya hizmetin miktarı sınırlı ise bu miktarı açık ve anlaşılır bir biçimde belirtmek zorunda. İndirimden önceki fiyat ibaresi, herhangi bir mal veya hizmete fiyat indiriminin uygulanmasından önceki 30 gün içindeki en düşük fiyata işaret etmeli. Herhangi bir konaklama ya da paket tur tanıtımına ilişkin olarak görülen indirim tutarlarının, şayet bilgileri dahilinde ise indirimden önceki fiyat ile kıyaslamasını yaparak, yapılan reklamın bu anlamda bir yanıltıcılığa sahip olup olmadığını kontrol edilebiliyor.
Sözleşme fesih hakkı
'Ödeme otel girişinde yapılmalı'
Anadolu Ankara Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Birol Akman da, online reklam sitelerinden yapılan tatil rezervasyonlarında dikkat edilmesi gerekenlere ilişkin açıklama yaptı. Akman, "Otel hakkında iyice bilgi edinilmeden rezervasyon yapılmamalı. Özellikle web siteleri çok önemli. 3-4 yıldızlı otellere rezervasyon yapılırken çok dikkat edilmeli. Fotoğraflara dikkat edilmeli. Fotoğrafları, otellerin web sitesindekilerle uyumlu mu buna bakılmalı. Ödemeyi önden göndermesinler, ödemeyi girişte yapmayı talep etsinler. Web sitesine ödeme yapılmamalı, banka hesabına gönderilmemeli, direkt otelde girişte ödeme yapılması da dolandırıcılığın önüne geçilebilir. Fotoğrafların ve oda görsellerinin otelin web sitesindeki ile uyumlu olması çok önemli. Telefon numarası bulunarak, bu şekilde de iletişim kurarak kendilerini garantiye alabilirler" dedi.