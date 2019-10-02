100 hükümlüyü iş sahibi yaptı

Hazır giyim içinde triko sektörü lokomotif görevi üstleniyor. Ayakkabıdan şapkaya kadar tüm giysi grupları, sağlık ve tıp araçları, ev tekstili, otomotiv, harp sanayine ve çok gelişmiş teknolojilere de üretim yapan alanın payı her yıl daha da artıyor. İhracatta 2019 yılsonunda 2 milyar doların üzerine çıkmayı hedefleyen sektörde aynı zamanda önemli projeler de hayata geçiriliyor. Türkiye Triko Sanayicileri Derneği (TRİSAD), sosyal sorumluluk projesi kapsamında örnek bir eğitim çalışması yürütüyor. Dernek, başlattığı çalışma ile ‘Denetimli Serbestlik Uygulaması’ndan faydalanabilen hükümlülere iş garantili mesleki eğitim veriyor. TRİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Balkuv, ülkenin en önemli ihtiyacı ve önceliği olan eğitim ve istihdama da uzun yıllardır hizmet ettiklerini anlatarak başlıyor söze.

Mustafa Balkuv

KAZAN KAZAN BİR PROJE

Balkuv, şu ana kadar 100 hükümlüyü işe yerleştirdiklerini aktararak, çalışmalarının hedefini şu şekilde özetliyor: “Tam anlamıyla kazan kazan olan bu projeyle amacımız; hükümlüleri üretime kazandırmak, sanayinin büyümesine katkıda bulunmak ve en önemlisi mesleksiz, işsiz ve sabıkalı vatandaşlara iş imkanı yaratmak ve bunun sonucunda ülkemizin huzuruna hizmet etmek.” Balkuv, 18 ay evvel Türkiye’de sayısı 650 bin civarında olan, cezaevinde bulunmayarak, günde 4 saat kamu hizmeti yaparak, almış oldukları cezayı çeken hükümlüleri keşfettikleri bilgisini paylaşıyor. Bu doğrultuda Denetimli Serbestlik Müdürü Necmi Sultani ve Başsavcı yardımcısı ile görüşüp, projelerini ona anlattıklarını belirten Balkuv, “Böyle bir çalışma dünyada ilk defa bizim tarafımızdan gerçekleştiriliyor. Proje ile ilgili protokollerimizi imzaladıktan sonra, denetimli serbestlik müdürlüğümüzün giriş katında 200 metrekare bir alana 2 triko örgü makinesi, 10 adet ramayöz, birer overlok ve düz dikiş makinesi, bobinvar ile komprasör aldık. İki usta öğretici nezaretinde sabahtan öğleye kadar 25, öğleden sonra da 25 olmak üzere toplam 50 hükümlüyü eğittik” ifadelerini kullanıyor. Balkuv, bu uygulamayla ilgili bugüne kadarki toplam maliyetin 600 bin lirayı bulduğunu söylüyor. Projeyi önce İstanbul’da daha sonra Türkiye ve dünyada yaygınlaştırmak istediklerini ifade eden Balkuv, “Sonuç olarak 18 aydır bu projeyi sadece biz devam ettiriyoruz. Bu kadar teveccüh sonucunda herhangi bir kurum tarafından ikinci ve daha fazlası açılmadı” diyor. Balkuv, çalışmaları için tüm kurumlardan destek beklediklerini dile getiriyor.

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SEKTÖRE 300 YENİ DESENCİ

İki senedir devam eden bir diğer çalışmalarının ise, sektörün en önemli eleman açığı olan ‘desenciler’ olduğunu kaydeden Balkuv, “Buna katkı sağlamak adına ücretsiz olarak devam ettirdiğimiz desen kursumuz var. Bu programla bugüne kadar 300 yetişmiş desencimizi de alana kazandırdık. İstanbul dışından gelen kursiyerlerimize de yine ücretsiz olarak yatılı imkan sağlıyor ve TRİSAD sertifikası veriyoruz. Tüm bunlarla yetinmeyerek, burs ve eğitim vereceğimiz yeni bir projeye daha başlamak üzereyiz” diye konuşuyor.