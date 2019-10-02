IMF'ci muhalefete Hak-İş'ten tepki

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan "IMF'nin kapısına bir daha asla gidilmemeli. Çünkü IMF politikaları yoksulluk, kriz, fakirlik ve aynı zamanda sosyal haklarda geriye gidiş demektir" dedi. Türkiye'nin IMF ile son anlaşmayı 2005'te imzaladığını ve borcunu 2013'te bitirdiğini vurgulayan Arslan, "2005'ten bugüne kadar kamuoyunda belli çevreler, IMF ile anlaşılmaması halinde kriz yaşanacağını empoze ediyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın IMF ile bir daha masaya oturmama kararının ardından bile bu çevreler hükümete baskı kurmaya çalıştı, hala da çalışıyor. Bu bizi ciddi şekilde endişelendiriyor" dedi.

MUHALEFET AŞIRI İLGİLİ

Arslan, CHP ve İYİ Parti yetkililerinin IMF heyetiyle geçen günlerde yaptığı görüşmenin zihinlerde soru işareti yarattığını ifade ederek, "Muhalefet IMF'ye oldukça ilgili. Bu ilgiyi anlamakta zorluk çekiyoruz. İki parti yetkilisinin aynı anda IMF heyetiyle görüşmesi de ayrıca dikkat çekici" diye konuştu. Arslan, IMF defterinin kapandığını da sözlerine ekledi.