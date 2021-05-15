1,2 milyon kişiye finansal özgürlük

Varlık Yönetim Şirketleri Derneği (VYŞD), dünyanın önde gelen danışmanlık şirketi Pricewaterhouse Coopers (PwC) ile topluma, ekonomiye ve ülkeye katkı sağlayacak, tüm paydaşların kazandığı yeni bir model önerisi sundu. Çevrimici toplantıda konuşan VYŞD Başkanı Sezin Ünlüdoğan, sektörün, satın aldığı 62,6 milyar lira anaparası olan tahsili gecikmiş alacaklar karşılığında bugüne kadar finans sektörüne 5,3 milyar lira kaynak aktardığını belirtti.

Sezin Ünlüdoğan

İŞSİZLİK YÜZDE 2 DÜŞER

Alacakları devredilen 3 milyondan fazla müşterinin 1,2 milyonu finansal özgürlüklerine kavuşturulduğunu söyleyen Ünlüdoğan, “Mevcut 2,1 milyon müşterimizin sorunlu alacaklarına çözüm yaratmak üzere 2 binden fazla kişiye istihdam sağlamaya devam ediyoruz. Müşterilerimizin 1,9 milyonunu bireysel, yaklaşık 250 bin adedini ticari müşteriler oluşturmaktadır” dedi.

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Çözüm modelinin topluma, ekonomiye ve ülkeye katkısı olacağının altını çizen Ünlüdoğan, takipteki alacaklar sorununun kapsayıcı çözümünün, işsizlik oranını düşürebileceğini dile getirdi. Örneğin takipteki kredilerin yüzde 7 azalmasının işsizlik oranında yüzde 2’den fazla düşüşü sağladığının gözlendiğini aktaran Ünlüdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

İŞTAH ARTIŞIYLABÜYÜMEYİ TETİKLİYOR

“Ülkenin ve toplumun dengeli kalkınmasında önemli bir etkisi olan KOBİ ve benzeri ticari işletmelerin çözüme kavuşması ve faaliyetlerine devam edebilmelerinde etkili rol oynayacaktır. Bankaların bilançosundaki aktif (kredi) kalitesinin artması, sermayenin rahatlaması ve kredi verme iştahının artması, kredi arzındaki büyümeyi tetikleyecektir."

YATIRIMA TEŞVİK OLACAK

"Artan kredi hacminin ve daha pozitif bir ekonomik durumun tetikleyeceği düşük faiz oranları kuruluşları daha fazla yatırım yapmaya teşvik edecektir" diyen Ünlüdoğan, yatırımların, üretimin ve tüketimin artması sonucu Gayri Safi Yurt içi Hasıla (GSYH) büyümesinin beklendiğini söyledi. Ünlüdoğan, "Takipteki alacakların çözümünün ekonomik durumu iyileştirmesi, vergi gelirlerini artırarak devletin bütçe gelirini artırması ve kamu yararına katkı sağlaması beklenmektedir" ifadesini kullandı.

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SORUNLU KREDİLER ARTABİLİR

Serkan Tarmur

PwC Danışmanlık Bölümü Başkanı Sayın Serkan Tarmur, bir çözüm modeline neden ihtiyaç duyulduğuna ilişkin değerlendirmesinde, ülkede TGA’ların toplamının 153 milyar lira civarında olduğunu söyledi. II. Grup yapılandırılmış, ödemelerinde geciken kredilerin 363 milyar lira olduğunu belirten Tarmur, 3,5 trilyon liralık kredi büyüklüğü baz alındığında TGA oranının yüzde 5 civarında bulunduğunu ifade etti. Söz konusu alacaklarda artış öngörüldüğüne işaret eden Tarmur, “Tüm bunlar göz önünde bulundurularak kazan-kazan doğuracak bir model kurgulanarak tüm paydaşlara sunulmuştur” dedi.

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