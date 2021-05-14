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Ekonomi Yabancıların Türkiyeye güveni tam Konut alımları geçen yıla göre yüzde 416 arttı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yabancıların Türkiye'ye güveni tam: Konut alımları geçen yıla göre yüzde 416 arttı

Koronavirüs sebebiyle otellerde konaklamaktan çekinen yabancı turistler güvenli liman olarak gördükleri Türkiye’den ev satın alarak yaz tatillerini geçirmeye hazırlanıyor. Geçen yıla nazaran Türkiye’de yabancılara yapılan konut satışları yüzde 416 artış gösterdi. Başta İstanbul olmak üzere Antalya, Ankara, Mersin ve Bursa’da yabancıların ve gurbetçilerin satın alıp sadece yaz mevsiminde geldiği daireler tatilcilerin gelmesini bekliyor.

Haber Merkezi İHA
Yabancıların Türkiyeye güveni tam: Konut alımları geçen yıla göre yüzde 416 arttı
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Türkiye genelinde yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın Nisan ayına göre yüzde 416,1 artarak 4 bin 77 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Nisan ayında ilk sırayı 2 bin 9 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul’u sırasıyla 859 konut satışı ile Antalya, 228 konut satışı ile Ankara, 197 konut satışı ile Mersin ve 131 konut satışı ile Bursa izledi.

Yabancıya konut satışında tarihin en yüksek ikinci rakamı
EKONOMİ
Yabancıya konut satışında tarihin en yüksek ikinci rakamı

İranlılar başı çekiyor

Nisan ayında İran vatandaşları Türkiye’den 557 konut satın aldı. İran vatandaşlarını sırasıyla, 546 konut ile Irak, 402 konut ile Rusya Federasyonu, 229 konut ile Afganistan ve 188 konut ile Kazakistan vatandaşları izledi.

Üç ayda yabancıya 10 bine yakın konut satıldı
EKONOMİ
Üç ayda yabancıya 10 bine yakın konut satıldı

"Artışlar daha da yükselecek"


Geçen yıl Türkiye’ye uçuşların kapalı olması sebebiyle yabancı yatırımcıların Türkiye’ye gelerek yatırım yapamadıklarını ancak daha önceden vekaletlerini verdikleri bazı kişiler üzerinden az sayıda vekaleten satış işlemlerinin yapıldığını belirten Bursa Emlak Müşavirleri Esnaf Odası Başkanı Erdal Çelebi, "Tabi ki geçmişe oranla virüsün etkisi ülke ekonomisi için ortadan kalkmıştır. Geçmişten ve bugün satın alınan gayri menkullerin tapuları hak sahiplerine verilmiştir. Yabancıların ülkemize olan ilgileri her geçen gün artmaktadır. Dünyayı kasıp kavuran virüs salgınında Türkiye güvenli liman olarak görülmektedir. Yüzde 416’lık artış beklenilen artış seviyesine halen ulaşmamıştır. Umarım bundan sonraki aylarda ve yıllarda artışlar daha da yükselecektir" dedi.

Yabancıya konut satışında 10 ülke için sürpriz adım
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Yabancıya konut satışında 10 ülke için sürpriz adım
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