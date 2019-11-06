Yabancıya konut satışında 10 ülke için sürpriz adım

Yabancıya konut satışı, 2019'un ilk 9 ayında tarihi rekor ile 32 bin adet seviyesine ulaşmış durumda.

Oturum izni için tanınan 1 milyon dolarlık limitin 250 bin dolara çekilmesinin ardından 2018 yılında 40 bin bandına dayanan yabancıya konut satışı, 2019'un ilk 9 ayında tarihi bir rekor ile şimdiden 32 bin adet seviyesini yakalamış durumda.

Yılın geri kalan aylarının da eklenmesiyle birlikte 2019 sonunda yabancıya satılan konut satış miktarının 45 bin seviyesine yaklaşması bekleniyor.

YÜZDE 100 ARTIŞ

Bu rakam da 2017'deki 22 bin adetlik konut satışı ile kıyaslandığında yüzde 100'lük bir artış yaşanacağı anlamına geliyor.

Yıl sonunda yabancıya konut satışından 6.5 milyar dolar gelir bekleniyor.

İşte yabancıya konut satışında yaşanan bu artışı gören ekonomi yönetimi 1 milyon dolarlık limitin 250 bin dolara düşürülmesinin ardından bir adım daha atıyor.

2019 sonu itibariyle son 5 yıl içinde yabancıya satılan konut adedinin 150 bini bulması bekleniyor.

10 ÜLKEDE TAPU TEMSİLCİLİKLERİ AÇILACAK

Yabancıya konut satışında alım-satım işlemelerini hızlandırmak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncülüğünde 2020 yılı içerisinde 10 farklı ülkede tapu ofisleriaçılacak.

Temsilciliklerin Almanya, İngiltere, Yunanistan, Avusturya, Hollanda, Danimarka, Norveç, Rusya, Belçika ve Katar'da kurulması planlanıyor.

Söz konusu ofislerde görev alacak personellerin istihdamı için de çalışmalar başlatılacak.

Yabancıya konut satış istatistiklerine bakıldığında ülke uyruklarına göre en çok konut satışı ise Irak vatandaşlarına yapıldı. Irak'ı sırasıyla, İran, Rusya, Suudi Arabistan ve Kuveyt izledi.

Iraklılar 9 ay içerisinde 5 bin 527 adet konut satın aldı. Iraklıları 3 bin 624 konut ile İranlılar, bin 939 adet konut ile Ruslar, bin 173 adet ile Suudiler ve bin 34 adet ile Kuveytliler izledi.

TANITIM ATAĞI

Yabancıya konut satışında atılacak adımlar sadece tapu ofisleri ile de sınırlı kalmayacak. Türkiye'de gayrimenkul sahibi olmanın avantajlarının da yer alacağı tanıtım faaliyetleri için de bütçe ayrılarak reklam kampanyaları düzenlenecek.

Yabancıların Türkiye'de konut başına ortalama ödediği bedel 150 bin dolar.

6 DİLDE BİLGİ PORTALI

Öte yandan Yabancı Bilgi Portalı'nın tanıtımı ve içeriklerin 6 dile çıkarılması için de hazırlık yapılacak. Portal üzerinden yapılacak geri dönüşler ile içerikler sürekli güncellenerek alan daha da zenginleştirilecek.

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TÜİK verilerine göre yılın ilk 9 ayında yabancıya satılan konutun, 14 bin 279 adedi İstanbul'da, 6 bin 257 adedi Antalya'da, bin 812 adedi Ankara'da, bin 658 adedi Bursa'da, bin 298 adedi ise Yalova'da satıldı.

İLK HEDEF İSPANYA

Atılacak adımlarla ilk hedef, 2020'de yabancıya konut satışında 50 bin adetlik satış rakamının aşılarak İspanya'yı bu alanda geride bırakmak var.

Ancak bu rakamlar ABD ile kıyaslandığında daha yolun başında olunduğu çok açık. Çünkü son yansıyan verilere göre ABD’de yabancıların aldığı gayrimenkul sayısı 300 bin adedi, ödenen rakam ise 150 milyar doları aşmış durumda.