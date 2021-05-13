Tam kapanmada hanelere 2 milyarı lirayı aşkın destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı'na ilişkin açıklama yaptı. 2 milyonun üzerinde ihtiyaç sahibi haneye yaklaşık 2,2 milyar lira destek verildiğini belirtti.
Bakan Yanık, “Böylece Ramazan Bayramı öncesinde ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmadık, yardımlarımızı hızlı ve etkin bir şekilde hak sahiplerine ulaştırdık” ifadelerini kullandı.
2022 sayılı Kanun kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıklarının da bu süreçte hak sahiplerine teslim edildiğini hatırlatan Bakan Yanık, “Bu kapsamda ise 1,4 milyon vatandaşımıza 1 milyar liranın üzerinde ödeme yaptık” dedi.