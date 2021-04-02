Ekonomi 125 ton lokum üretilen Afyonkarahisardan 24 ülkeye ihracat
İŞ DÜNYASI

125 ton lokum üretilen Afyonkarahisar'dan 24 ülkeye ihracat - Afyonkarahisar haberleri

125 ton lokum üretilen Afyonkarahisar'dan 24 ülkeye ihracat

Afyonkarahisar'da fıstıklı, fındıklı, meyveli ve çikolatalı olmak üzere çeşitli tatlarda lokum üretimi yapılıyor. Kentte 70 firma tarafından yılda 125 ton üretimi yapılan lokum 24 ülkeye ihraç ediliyor.

Haber Merkezi DHA
125 ton lokum üretilen Afyonkarahisardan 24 ülkeye ihracat - Afyonkarahisar haberleri
Kentte 70 firma lokum üretimi yaparken, bu üretimler yurt içi ve yurt dışına gönderiliyor.

Afyonkarahisar sucukta olduğu gibi Türkiye'deki lokum üretiminde önemli bir yer tutuyor. Kentte bulunan birçok firma çeşitli türlerde lokum üretimi gerçekleştiriyor. Antep fıstıklı, fındıklı, gül aromalı, meyveli, kahveli ve çikolatalı olmak üzere birçok çeşitte üretilen lokumlar damak çatlatıyor. Kentte 70 firma lokum üretimi yaparken, bu üretimler yurt içi ve yurt dışına gönderiliyor.

Afyonkarahisar mutfağı UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nda
HAYAT
Afyonkarahisar mutfağı UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nda

DHA

"24 ÜLKEYE İHRACAT GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Acar, kentte 2020 yılı itibari ile 70 firmanın yıllık 125 ton lokum ürettiğini, bu firmalardan 8'inin ise ihracat yaptığını söyledi. Afyonkarahisar denince akla gelen ürünlerden birinin de lokum olduğunu vurgulayan Acar, "Lezzetin de başkentiyiz diyoruz Afyonkarahisar olarak ve 2020 rakamları ile bizim 125 bin kilogram lokum üretimimiz var. Bu lokumun büyük bir kısmını da biz yurt dışına ihraç ediyoruz. Şu anda 24 ülkeye ihracatımız var. İhraç ettiğimiz ülkeler Amerika Birleşik Devletleri'nden Yunanistan'a, İngiltere'den Singapur'a ve Orta Doğu ülkelerine toplam 24 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Bizim lokum ihracatı yapan firma sayımız da 8. İhracat yapan firma sayımız 8 ama kentte lokum üretimi yapan firma sayımız veya işletme sayımız da 70" dedi.

DHA

"YILLIK 500 TON LOKUM İHRAÇ EDİYORUZ"

Kentte lokum, pişmaniye ve baklava üretiminde faaliyet gösteren firmanın genel müdürlüğünü yapan Yunus Emre Koca, pek çok çeşitte üretim gerçekleştirdiklerini söyledi.

Özellikle ürettikleri lokumları kendi firmaları ve buna bağlı olan diğer firmalar aracılığıyla hem Afyonkarahisar'da hem de Türkiye genelinde birçok noktada satışını yaptıklarını anlatan Koca, 3 yıl öncesine kadar 40 ülkeye ihracatları olduğunu ancak ABD'deki ve Avrupa'daki krizlerden sonra ihracat sayısının azaldığını kaydetti.

Koca, "Şu an 20'ye yakın ülkeye ihracatımız var. Bunlar Avrupa'da İngiltere, Almanya, Fransa, Rusya, Ukrayna, Belarus, Azerbaycan, Kosova, Özbekistan, Kazakistan gibi ülkeler. Hedefimiz de inşallah dünyanın yarısına lokum satmak" diye konuştu.

Afyonkarahisar'dan 6 kıtadaki 50 ülkeye Türk lokumu ihracatı
FOTOĞRAF 8
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Türkiye'de Gaziantep ile Hatay'ın ardından UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil olan Afyonkarahisar'da coğrafi işaret tescilli Afyon Lokumu üretimi her geçen gün artıyor.
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Kentte, bu alanda faaliyet gösteren bir firmanın ihracat müdürü Mustafa Çetin Karagöz, yaptığı açıklamada, 32 yıldır Türk lokumu ürettiklerini söyledi.
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2000'li yıllarda Ar-Ge çalışmalarına ağırlık vererek yeni ürünler geliştirdiklerine dikkati çeken Karagöz, Yıllık 650 ton lokum üretimimiz var. Bunun da 450-490 tonu ihracata gidiyor. Sicilya'dan ABD'ye kadar, Katar'dan Fransa ve İngiltere'ye kadar ihracat yapıyoruz. Avustralya, Şili, Arjantin, Türk cumhuriyetleri, Fas, Tunus ve Cezayir'de tanınan ve aranan bir markayız. İsrail'de de çok ciddi bir yerdeyiz. Türkiye'den İsrail'e ürün satabilen sayılı firmalar arasındayız. Firmamız daha çok yurt dışında tanınan bir marka ancak iç piyasada da iyi durumdayız. Zincir marketlerde ürünlerimiz yer alıyor şeklinde konuştu.
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Karagöz, ürettikleri lokumları, dünyanın 6 kıtasındaki 50 ülkeye ihraç ettiklerini belirtti.
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Ticarette sınır olmadığını söyleyen Karagöz, İstihdama da ağırlık veren bir firmayız. Biz 'Ne kadar üretim, o kadar istihdam' ile 'Ne kadar üretim o kadar da ticaret' diyoruz. İhracatta, bizim farklı ülkeler arayışımız her zaman var. Olmadığımız her ülke, bizim için yeni bir pazardır. diye konuştu.
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Müşterilerin istek ve taleplerine göre üretimlerine devam ettiklerini aktaran Karagöz, Bizde, lokum çeşitlerinin üretimi aslında sınırsız. Her türlü lokumu yapıyoruz. Ülkemizde ve yurt dışında 'sultan' ile 'sadrazam' olarak bilinen lokum çeşidimizin üretimi daha ağırlıklı. Klasik Türk lokumumuz dünyaca biliniyor. İhraç ettiğimiz ülkelerden ABD, daha çok meyve aromalı ve damla sakızlı lokumları tercih ediyor. Arap ülkelerine de kuru yemişli lokumlar gönderiyoruz. Avrupa ülkeleri ise meyve aromalı ve kuru yemişli lokumları tercih ediyor. Aroma için daha çok meyvelerin kendisini kullanıyoruz. Gül yaprağı, vişne özü, çilek özü gibi... Aroma kullanırken de raporları ve analizleri yapılmış patentli ürünleri tercih ediyoruz ifadelerini kullandı.
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Karagöz, ihracatlık lokum üretiminde kapasiteyi artırmayı planladıklarını ifade ederek, Afyonkarahisar'a yeni bir fabrika kurma hazırlığında olduklarını söyledi.
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Afyonkarahisar'dan 6 kıtadaki 50 ülkeye Türk lokumu ihracatı
Afyonkarahisar'da bir şekerleme firması tarafından üretilen lokumlar, 6 kıtadaki 50 ülkeye ihraç ediliyor.


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