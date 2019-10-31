Afyonkarahisar mutfağı UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nda

UNESCO'ya Gaziantep ile Hatay'dan sonra dahil olan üçüncü şehir Afyonkarahisar oldu.

Afyonkarahisar'ın lezzetleri, Gaziantep ve Hatay'ın ardından Yaratıcı Şehirler Ağı kapsamında UNESCO'ya girdi. Valilik, Belediye Başkanlığı, Zafer Kalkınma Ajansı ile kentteki sivil toplum kuruluşlardan oluşan ekibin, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı ile ilgili uzun süredir yürüttükleri çalışma başarıyla sonuçlandı.

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Şehrin coğrafi işaret tescili almış lokum, sucuk, haşhaş, keşkek ile somun ekmeği başta olmak üzere yöresel lezzetleri ve tatlıları markalaşma yönünde ilerliyor. Türkiye'de 3'üncü il olarak UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil olan Afyonkarahisar mutfağı için ilerleyen günlerde bir lansman yapılacağı belirtildi.

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, kentin Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı olan UNESCO tarafından gastronomi şehri olarak ilan edildiğini belirtti. Tutulmaz, şu şekilde açıklamada bulundu:

"Türkiye'de gastronomi alanında UNESCO'ya Gaziantep ile Hatay'dan sonra dahil olan üçüncü şehir Afyonkarahisar olmuştur. Yine geçen günlerde de Termal Kentler Birliği'ne de dahil edilmişti. Bunlar bizim için çok önemli. Çünkü artık şehirlerimizin markalaşması gerekiyor. Biz de Afyonkarahisar'ımızı marka şehir haline getirme gayreti içerisindeyiz. Bunun için il yöneticilerimiz, siyasilerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımızca önemli çalışmalar yaptık. Bunların sonuçlarını da bir bir almaya başladık."

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz





24 Kişilik bir ekibin başarısı

Zafer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (ZAFTODER) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Gümüşhan da, Afyonkarahisar mutfağının UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil olma sürecinin bir yıl önce başladığını söyledi.

(ZAFTODER) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Gümüşhan

Valilik, Belediye Başkanlığı ile Zafer Kalkınma Ajansı'nın kurduğu 24 kişilik ekibin başarısının büyük olduğunu aktaran Gümüşhan, şu şekilde açıklama yaptı: