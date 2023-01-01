160 ülkeye 500 bin ton gönderildi: Herkes Türkiye'den satın alıyor

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Tüm dünyaya Türkiye'den gönderiliyor
Ege ihracatçı Birlikleri'nde düzenlenen basın toplantısında geçen yıl 160 ülkeye yaklaşık 500 bin ton kuru meyve gönderildiğini, 1 milyar 573 milyon dolar gelir sağlandığını belirtildi.
Çekirdeksiz kuru üzümün öne çıktığı sıralamada kuru kayısının ikinci, kuru incirin üçüncü olduğunu aktaran Işık, iç pazarda tüm yaş gruplarında kuru meyve tüketimini yükseltmeyi istediklerini kaydetti.
Işık, iklimsel değişikliklerden özellikle incirin etkilenebileceğinin altını çizerek, "Yağışların azalması nedeniyle incirde tehlike görüyoruz. En kaliteli incir Aydın'da dağlarda yetişiyor. Dağlarda sulama imkanı kısıtlı. Bu nedenle gölet projeleri hayata geçirilmeli." dedi. Işık, gazetecilerin sorusu üzerine üzümde geçen yıl rekoltenin iyi olduğunu, bu yıl da sıkıntı beklemediklerini ifade etti. Geçmişte rekolte düşüklüğü nedeniyle bazı pazarları kaybettiklerini anlatan Işık, son yıllarda ise rekoltenin iyi olması sayesinde rekabetçi fiyatlarla Almanya gibi kaybedilen pazarları geri kazanmaya başladıklarını söyledi.