160 ülkeye 500 bin ton gönderildi: Herkes Türkiye'den satın alıyor

Türkiye'nin tarım ihracatı, 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 15,3 artışla 34,2 milyar dolara yükselerek rekor kırdı. Hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri 11,5 milyar dolar, meyve sebze mamulleri 2,5 milyar dolar, zeytin ve zeytinyağı 495,8 milyon dolar, su ürünleri ve hayvansal mamuller 4,1 milyar dolar, mobilya kağıt ve orman ürünleri sektörü de 8,4 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek dış satımını gerçekleştirdi.