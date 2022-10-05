Ekonomi Tarımda 245 milyar dolarlık tarihi rekor Zirvede Irak yer aldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Tarımda 24.5 milyar dolarlık tarihi rekor: Zirvede Irak yer aldı

Sahip olduğu üretim potansiyeliyle tarım ticaretinde dünyada önemli konumda bulunan Türkiye, bu alanda yılın 9 ayında gerçekleştirdiği 24,5 milyar dolarlık ihracatla rekor kırdı. Tarım ihracatında rekor kıran sektörlerde Irak ön plana çıktı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Tarımda 24.5 milyar dolarlık tarihi rekor: Zirvede Irak yer aldı
Foto/arşiv

Salgın sonrası normalleşmeyle beraber ihracatta başarı grafiğini yükselten Türkiye, rekorlarına her ay yenisini ekliyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı, bu yılın ocak-eylül döneminde yüzde 17 artarak 188 milyar 224 milyon dolara çıktı.

Sahip olduğu üretim potansiyeliyle tarım ticaretinde dünyada önemli konumda bulunan Türkiye, bu alanda yılın 9 ayında 24,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Böylece tarım sektörü, tüm zamanların en yüksek ocak-eylül dönemi ihracatına imza attı.

Türkiye'nin tarım ihracatı, yılın dokuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,6 artarken, toplam ihracattan yüzde 14,5 pay aldı.

5 alt sektörde rekor ihracat

Tarım grubunda ihracatta rekor kıran sektörler, hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri, meyve sebze mamulleri, kuru meyve ve mamulleri, su ürünleri ve hayvansal mamuller, mobilya kağıt ve orman ürünleri oldu.

Yılın dokuz ayında hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri 8 milyar 254 milyon dolar, meyve sebze mamulleri 1 milyar 811 milyon dolar, kuru meyve ve mamulleri 1 milyar 82 milyon dolar, su ürünleri ve hayvansal mamuller 3 milyar 51 milyon dolar, mobilya kağıt ve orman ürünleri 6 milyar 220 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-eylül ihracatını gerçekleştirdi.

Bu dönemde, ihracatta hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri yüzde 28,9, meyve sebze mamulleri yüzde 23,2, kuru meyve ve mamulleri yüzde 5,2, su ürünleri ve hayvansal mamuller yüzde 28,2, mobilya kağıt ve orman ürünleri yüzde 25,2 arttı.

Rekor kıran sektörlerde Irak ön plana çıktı

Tarım ihracatında rekor kıran sektörlerde Irak ön plana çıktı.

Irak'a hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri 1,7 milyar dolar, meyve sebze mamulleri 287,6 milyon dolar, su ürünleri ve hayvansal mamuller 575,4 milyon dolar, mobilya kağıt ve orman ürünleri 728 milyon dolar tutarında dış satım yaptı.

Almanya'ya ise kuru meyve ve mamulleri sektörü 138,8 milyon dolarlık ihracat yaptı.

Irak'a hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri yüzde 56,3, meyve sebze mamulleri yüzde 98,3, su ürünleri ve hayvansal mamuller yüzde 49,2, mobilya kağıt ve orman ürünleri yüzde 7,1 ihracat artışı gerçekleştirdi.

  • Kuru meyve ve mamulleri sektörünün Almanya'ya ihracatı yüzde 10,6 azalış kaydetti.

Avrupa Birliği doğal gaza geçici tavan fiyat getiriyor
EKONOMİ
Avrupa Birliği doğal gaza geçici tavan fiyat getiriyor

Kamudaki işçilerin yemek ücreti artırıldı
GÜNDEM
Kamudaki işçilerin yemek ücreti artırıldı

THY yetiştirilmek üzere ikinci pilot alımı yapacak: Başvurular kariyer.thy.com üzerinden yapılacak
ÖZGÜN
THY yetiştirilmek üzere ikinci pilot alımı yapacak: Başvurular kariyer.thy.com üzerinden yapılacak
Cesedi derede bulundu

Cesedi derede bulundu

​Alzheimer hastası kadın 16 gündür kayıptı.
8 aylık Hayreddinsütten boğulacaktı

8 aylık Hayreddin
sütten boğulacaktı

​Bir saatlik kalp masajıyla hayata döndürüldü.
Bakan Koca duyurdu: Skandal görüntüler sonrası özel hastanenin faaliyeti durduruldu

​37 yaş küçük eşini öldürdü: Katilin evinden çıkanlar şaşırttı.

Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretamiz içerikler sunan program sonrası yeni gelişme.

​'Kullandıkları taktikleri biliyoruz' diyerek açık açık uyardı.

​WhatsApp kullanıcılarını ilgilendiriyor: Bir dönem sona erdi.

İki kentin 'kebap' rekabeti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.