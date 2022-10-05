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THY yetiştirilmek üzere ikinci pilot alımı yapacak: Başvurular kariyer.thy.com üzerinden yapılacak

Türk Hava Yolları (THY), dünyanın en büyük hava yolu şirketi arasında yer alırken, bu yıla ilişkin verileri de açıklayan THY, 2022'nin ilk altı ayında 30,9 milyon yolcu taşıdı. THY'nin yolcu doluluk oranı ocak-haziran döneminde yüzde 75,6 oldu. 6 Şubat-9 Nisan 2023'te her şey dahil tek yön 299,99 liradan başlayan fiyatlarla uçuş olanağı sağlayan Türk Hava Yolları (THY), gelecek hedefleri doğrultusunda ihtiyaç duyacağı yeni pilot adaylarını bünyesine katmaya hazırlanıyor. Peki Türk Hava Yolları pilot alım başvurusu nereden yapılacak? THY pilot alımı ne zaman, şartları neler? İşte THY iş ilanı detayları.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
THY pilot alımı ne zaman, şartları neler? Türk Hava Yolları pilot alım başvurusu nereden yapılacak?
THY pilot alımı iş ilanı

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, filosundaki 389 uçakla dünyanın en büyük 9. hava yolu şirketi konumunda olan firma, resmi insan kaynakları sitesi "kariyer.thy.com" üzerinden ikinci pilot adaylarını bünyesine katmak için ilan açtı.

THY pilot alımı şartları neler?

İlana, 1 Ocak 1992 ve sonrasında doğan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları başvurabilecek.

Uluslararası hava yolu şirketlerinin binlerce çalışanının işine son verdiği Kovid-19 salgını döneminde çalışan kaynağını koruyan THY, bu sayede salgının olumsuz etkilerini olabilecek en kısa sürede atlattı.

Halihazırda 6 bine yakın pilotuyla operasyonlarını gerçekleştiren THY, yeni katılacak adaylara dünyanın dört bir yanındaki eşsiz güzellikleri keşfetme, özel sağlık sigortası, kendilerine ve aile üyelerine indirimli seyahat imkanı gibi ek ayrıcalıklar sunuyor.

Kokpit Ekibi nedir, ne iş yapar?

THY kokpit ekibine ve iş alım sürecine ilişkin yaptığı açıklamada şunları dile getirdi: “Türk Hava Yollarında çalışarak dünyayı keşfedebilirsiniz. Kokpit ekibimiz uçuş görevlerinin yanı sıra, dünyanın pek çok farklı bölgesini görme ve tanıma imkanına sahip oluyor.

Kokpit ekibi iş alımlarında global standartları baz alıyor, süreci titizlikle yürütüyoruz. Genç pilotlarımızı yetiştirerek Türk Hava Yollarına kazandırıyor, farklı milletlere mensup deneyimli pilotları istihdam ediyor.

Kokpit personeli istihdamı dört kategori kapsamında yürütülüyor:

  1. Kaptan Pilot
  2. II. Pilot
  3. Yetiştirilmek Üzere II. Pilot Aday Adayı
  4. Simülatör Eğitim Öğretmeni (SFI)

Yetiştirilmek Üzere II. Pilot Aday Adayı Süreçleri

Pilot adayları, kariyer sitemizde yayınlanan ilanlar üzerinden başvuru yaparak seçim sürecine dâhil oluyor. Yetiştirilmek Üzere II. Pilot Aday Adayı programına katılacak olan adaylarda yabancı dil bilgisi, eğitim ve yaş gibi temel gereklilikler arıyoruz. Ayrıca, uçuş yeteneğinin yanı sıra; disiplinli, sorumluluk sahibi, dikkatli ve karar verme gibi yetkinlikleri gelişmiş bireyler olmasını önemsiyoruz. Yetiştirilmek Üzere II. Pilot Aday Adayları, tüm şartlarının uygun olması halinde, Türk Hava Yolları bünyesinde yer alan veya Türk Hava Yollarının iş ortağı konumunda olan yurt içi ve yurt dışındaki uçuş eğitim akademilerinde 18-24 ay boyunca teorik ve uygulamalı derslerden oluşan bir programa dâhil oluyor.

Yetiştirilmek Üzere II. Pilot Aday Adayları, aldıkları eğitim süresince, aynı zamanda çalışanımız oluyor ve diğer çalışanlarımızın yararlandığı tüm hakların yanı sıra eğitim aldıkları lokasyona göre konaklama imkânına da sahip oluyor. Eğitimini başarıyla tamamlayan pilot adaylarımızı, II. Pilot Adayı olarak ekibimize dâhil ediyor ve görevdeki diğer çalışanlarımızla aynı sosyal imkânları sunuyoruz. Siz de Yetiştirilmek Üzere II. Pilot Aday Adayı programımıza başvurarak, tüm dünyada hızla gelişen ve yetişmiş pilot ihtiyacı artan hava yolu taşımacılığında geleceğin başarılı pilotları olarak yerinizi alabilir, büyük ailemizin bir parçası olabilirsiniz.

Adaylarımız aşağıdaki seçme ve değerlendirme süreçlerine katılırlar:

Türk Hava Yolları İngilizce sınavı: Dil belgesi olmayan adaylarımızın sürece devam edebilmesi ve İngilizce yeterliliğini ölçmek adına yapılan bir sınavıdır.

Boy-Kilo Ölçüm süreci:Mesleğin gereklilikleri doğrultusunda Ortaklık tarafından ilan kriterinde belirlenen boy, kilo ölçülerine ve boy-kilo endeksine sahip olduklarını tespit etmek amacıyla ölçümlerin gerçekleştirildiği süreçtir.

DLR-1 Sınavı: Bilgi ve yetenek modüllerinden oluşan teknik sınav, toplam 6 modülden oluşmaktadır. Yaklaşık 5 saat sürmektedir. Adaylara sınav ile ilgili çalışma dokümanı iletilmektedir.

CRM Mülakatı:Kokpit personeli istihdam sürecinde kişilik özellikleri ve yetkinliklerinin değerlendirildiği süreçtir.

Kurul Mülakatı: İnsan kaynakları departmanından katılımcılar ve kaptan pilottan oluşan değerlendirme komisyonu tarafından adaylarımızın mesleki yetkinlik ve yeterliliklerin değerlendirildiği mülakattır.

Türk Uyruklu Kaptan Pilot, Tecrübeli II. Pilot, Tecrübesiz Pilot ve SFI Süreçleri

Evrak Kontrol: Adaylarımızın ilan kriterlerine uygunluğunu belirlemek için belgelerin kontrol edildiği süreçtir.

CRM Mülakatı: Kokpit personeli istihdam sürecinde kişilik özellikleri ve yetkinliklerinin değerlendirildiği süreçtir.

Havacılık İngilizcesi: SHGM’nin formatına benzer bir şekilde uygulanan ve adaylarımızın havacılık alanındaki İngilizce dil yeterliliği ölçen bir değerlendirmedir.

Simülatör ve Teknik Yeterlilik Testi: Adaylarımızın mesleki ve teknik yeterliliğinin değerlendirildiği aşamadır.

Kurul Mülakatı: İnsan kaynakları departmanından katılımcılar ve kaptan pilottan oluşan değerlendirme komisyonu tarafından adaylarımızın mesleki yetkinlik ve yeterliliklerin değerlendirildiği mülakattır.

Aday değerlendirme süreci ve diğer koşullar hakkında detaylı bilgiye "https://careers.turkishairlines.com/kokpit-ekibi" adresinden ulaşılabilir.

THY iç hatlar indirimli kampanyası 2022

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan indirimden yararlanmak isteyen yolcular, 4-5 Ekim aralığında satın alacakları biletlerle, 6 Şubat-9 Nisan 2023'te her şey dahil tek yön 299,99 liradan başlayan fiyatlarla uçuş olanağı elde edecek.

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