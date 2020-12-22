Ekonomi Dolar güne nasıl başladı?
TÜRKİYE EKONOMİSİ

22 Aralık döviz fiyatları: Dolar kaç lira oldu?

Dolar güne nasıl başladı?

İngiltere'de koronavirüsün mutasyon geçirmiş türünün tespit edilmesinin ardından bazı ülkeler ile uçuşlar askıya alınırken piyasalar ise koronavirüse yönelik ortaya çıkan son gelişmeyi yakından takip ediyor. Yatırımcılar ise doların fiyatının ne kadar olduğunu euronun kaç liradan alınıp satıldığını merak ediyor. İşte 22 Aralık döviz fiyatları ve dolar ile euroda son durum..

Haber Merkezi Yeni Şafak
22 Aralık 2020 döviz fiyatları
22 Aralık 2020 döviz fiyatları

Küresel piyasalarda yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayılan türüne ilişkin endişeler, gelen açıklamalarla kısmen de olsa azalırken, bugün ABD'de açıklanacak büyüme verisi takip edilecek.

Koronavirüsün mutasyon geçirmiş yeni türüne ilişkin gelişmeler yakından takip edilirken yatırımcılar yeni günde doların fiyatının kaç lira olduğunu, euronun kaç liradan el değiştirdiğini araştırıyor..

DOLAR KAÇ LİRA OLDU? (22 ARALIK DÖVİZ FİYATLARI)

İstanbul serbest piyasada dolar 7,6600 liradan, avro 9,3620 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 7,6580 liradan alınan dolar, 7,6600 liradan satılıyor. 9,3600 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,3620 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,6750 lira, avronun satış fiyatı ise 9,3790 lira olmuştu.

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