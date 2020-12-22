Dolar güne nasıl başladı?

Küresel piyasalarda yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayılan türüne ilişkin endişeler, gelen açıklamalarla kısmen de olsa azalırken, bugün ABD'de açıklanacak büyüme verisi takip edilecek.
Koronavirüsün mutasyon geçirmiş yeni türüne ilişkin gelişmeler yakından takip edilirken yatırımcılar yeni günde doların fiyatının kaç lira olduğunu, euronun kaç liradan el değiştirdiğini araştırıyor..
DOLAR KAÇ LİRA OLDU? (22 ARALIK DÖVİZ FİYATLARI)
İstanbul serbest piyasada dolar 7,6600 liradan, avro 9,3620 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 7,6580 liradan alınan dolar, 7,6600 liradan satılıyor. 9,3600 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,3620 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,6750 lira, avronun satış fiyatı ise 9,3790 lira olmuştu.