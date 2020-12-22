22 Aralık döviz fiyatları: Dolar kaç lira oldu? Dolar güne nasıl başladı? İngiltere'de koronavirüsün mutasyon geçirmiş türünün tespit edilmesinin ardından bazı ülkeler ile uçuşlar askıya alınırken piyasalar ise koronavirüse yönelik ortaya çıkan son gelişmeyi yakından takip ediyor. Yatırımcılar ise doların fiyatının ne kadar olduğunu euronun kaç liradan alınıp satıldığını merak ediyor. İşte 22 Aralık döviz fiyatları ve dolar ile euroda son durum..

Haber Merkezi 22 Aralık 2020, 09:20 Son Güncelleme: 22 Aralık 2020, 09:21 Yeni Şafak