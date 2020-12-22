Ekonomi Elektrikte serbest tüketici limiti belli oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Elektrikte 2021 yılı serbest tüketici limiti belli oldu

Elektrikte serbest tüketici limiti belli oldu

Elektrikte 2021 yılı için serbest tüketici limitleri belli oldu. EPDK'nın almış olduğu karara göre gelecek yıl için serbest tüketici limiti 1200 kilovatsaat (kWh) olarak uygulanacak.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) konuya ilişkin Kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ilgili kanun kapsamında, 2021 yılı için serbest tüketici limiti 1200 kWh olarak belirlendi.

Ayrıca EPDK tarafından, doğal gaz piyasasında gelecek yıl boyunca serbest tüketici olma sınırına ilişkin olan ve 2015'te alınan karar aynen uygulanacak.

EPDK, petrol piyasası faaliyetlerine ilişkin 2021'de uygulanacak gelir payı bedellerini de belirledi.

Karara göre, benzin türleri ve benzin türleri ile harmanlamak üzere temin edilen etanol için metreküp başına 5,26 lira, motorin ve biyodizel türleri, gazyağı, havacılık yakıtları, yakıt nafta, damıtık denizcilik yakıtları için metreküp başına 5,26 lira olarak belirlendi. Gelir payı bedelleri artık denizcilik yakıtları ve fuel oil için ton başına 5,59 lira oldu.

Bunun yanında, EPDK yüzde 2'den fazla yağ asidi metil esteri (YAME) içeren motorin türleri için "oksitlenme kararlılığı" özelliği için teknik düzenleme kapsamında aranmamasına yönelik verilen sürenin 31 Aralık 2022'ye kadar uzatılmasına karar verdi.

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