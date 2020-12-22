22 Aralık altın fiyatları: Gram altının fiyatı ne kadar, çeyrek altın kaç liradan alınıp satılıyor?
Altın fiyatlarında son durum: Gram altın ne kadar?
Güvenli liman alımlarının etkisiyle geçtiğimiz haftalarda rekor kıran ve ardından düşüşe geçen altın fiyatları merak ediliyor. Özellikle sabah saatlerinde ilgiyle takip edilen konu başlıkları arasında yer alan altın fiyatlarında son durum ne? 22 Aralık 2020 Salı günü gram altın fiyatı ne kadar, çeyrek altın kaç TL'den alınıp satılıyor? İşte altın fiyatlarında son rakamlar...
Altın fiyatları İngiltere'de yayılan mutasyona uğrayan virüs açıklamaları nedeniyle dün biraz yükselişe geçti. Haftanın ikinci işlem gününde altın fiyatları 22 Aralık Salı altın piyasasındaki güncel verileri gösterdi.
Altın fiyatları hareketlenmeye devam ediyor. Dün güne hareketli başlayan altın fiyatlarının gün içinde yükselip yükselmeyeceği merak ediliyor. Peki, bugün çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL? İşte 22 Aralık 2020 Salı altın fiyatlarında son durum…