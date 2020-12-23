Ekonomi Altın fiyatlarında dalgalanma devam ediyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

23 Aralık altın fiyatları: Bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç liradan alınıp satılıyor?

Altın fiyatlarında dalgalanma devam ediyor

Altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri büyük ve küçük ölçekli yatırımcı fark etmeksizin gün içerisinde vatandaşların araştırma konusu haline geliyor. Yastık altı yatırımcılardan büyük ölçekli yatırımlarını gerçekleştiren vatandaşlara birçok kişi sarı metalin düşüşü ile beraber detayları araştırmaya başladı. Peki son günlerde düşüş trendinde olan altın fiyatları bugün ne kadar? 23 Aralık Çarşamba günü gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç liradan alınıp satılıyor?

Haber Merkezi Yeni Şafak
Altın fiyatları merak ediliyor.
Altın fiyatları merak ediliyor.

Altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? sorusu araştırılıyor. Bir zamanlar 520 liranın üzerinde olan altın fiyatları düşüşe geçmişti. Son günlerde düşüş trendinde olan altın yeniden yükselişe geçti. Altın alarak yatırımlarını korumak isteyen vatandaşlar, altındaki son gelişmeleri öğrenmek istiyor. Peki 23 Aralık Çarşamba günü altın fiyatları ne kadar?

  • Bugün altın fiyatlarında son duruma baktığımızda; bin 900 dolar seviyelerinden bin 850 dolarlara gerileyen ons altın, ardından bin 800 dolara kadar çekilmişti. Bugün ons altın bin 1.866 dolardan işleme alınıyor. Gram altın yeni güne 459 TL'den başladı. Geçtiğimiz haftayı dalgalı bir grafikle kapatan çeyrek altın ise güne 758 liradan başladı.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 458,94 TL

Gram altın satış: 459,03 TL

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın alış: 744,90 TL

Çeyrek altın satış: 752,30 TL

Altın fiyatlarında ikinci dalga!
EKONOMİ
Altın fiyatlarında ikinci dalga!

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Cumhuriyet altını alış: 2.975,10 TL

Cumhuriyet altını satış: 2.997,40 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 1.490,00 TL

Yarım altın satış: 1.503,50 TL

Mutasyon altın fiyatlarını da hareketlendirdi: Altın fiyatları yükseldi
FOTOĞRAF 8
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Yeni tip koronavirüsün mutasyona uğramış türünün İngiltere’de görülmesinden sonra altının ons fiyatı yükselişe geçti.
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Ons altın mutasyon açıklamalarının ardından 1850 dolardan 1900 dolara fırladı.
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İç piyasada dolarTL paritesindeki düşüşe bağlı olarak gram altın 468 lira, çeyrek altın 770 liradan satılıyor.
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Gram altın, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 2,2 üzerinde 471,3 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 770 lira, Cumhuriyet altını da 3.145 liradan satılıyor.
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Analistler, İngiltere'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yüzde 70 daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkması ve ABD'deki 900 milyar dolarlık teşvik paketinde anlaşmaya varılmasının altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.
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Bugün, ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksinin ve Kovid-19'un yeni türüne ilişkin haber akışının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.876 doların destek, 1.923 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.
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Ons altın virüsün mutasyona uğramasıyla yükseldi.
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Ons altın virüsün mutasyona uğramasıyla yükseldi.
Mutasyon altın fiyatlarını da hareketlendirdi: Altın fiyatları yükseldi
Ons altın virüsün mutasyona uğramasıyla yükseldi. İç piyasada dolar/TL paritesindeki düşüşe bağlı olarak gram altın 468 lira, çeyrek altın ise 770 liradan satılıyor.

Dakika başı değişiyor: Çeyrek altının fiyatı bir senede 425 TL arttı
FOTOĞRAF 8
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Altın fiyatlarındaki son günlerdeki dalgalanmalardan dolayı, çeyrek altın 870 TL’ye kadar yükseldi ardından tekrar düşüşe geçti.
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Bu anlık fiyat değişikliği durumunun vatandaşlarda şaşkınlık oluşturduğunu söyleyen Sarraf Mustafa Zağlı, çeyrek altının son 1 senede 425 TL artışa geçtiğini ve fiyatların daha fazla artmaması gerektiğini söyledi.
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Önceden düğün alışverişi için gelenlerin bütün ihtiyaçlarının karşılandığını ama belirsiz ve yüksek fiyatlardan dolayı sadece yüzük alabildiklerini söyleyen Mustafa Zağlı, “Altın fiyatları artık günde değil dakika da dalgalanmakta...
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Altın fiyatların da o kadar çok dalgalanma, o kadar bir belirsizlik var ki dakika başı değişmesi ile birlikte müşteriler geliyor fiyat alıyor. Birkaç dakika içerisinde geri geldiğinde fiyat o kadar değişmiş oluyor ki biz bile müşteriye ne diyeceğimizi şaşırıyoruz...
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Yani süper derecede bir belirsizlik, bir dalgalanma içerisindeyiz. Fiyatlar da çok farklı bir kaosun içerisindeyiz. Satışlardan memnunuz. Altına yatırım fazla oluyor. 50-60 tane altın alan müşteri oluyor. Bunun sebebi ise geçen sene altının fiyatı ile bu sene altın fiyatının arasında 425 TL fark var...
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u çok afaki bir rakam ve önceden düzenciler geldiğinde a’dan z’ye kadar her şeyini verirdik şimdi ise 2 tane yüzük, 1 tane tektaş, 1 tane kolye, 1 tane bilezik alıyorlar. Şuan da o kadar belirsizlik içerisindeyiz ki tam net bir şey söyleyemiyoruz...
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Duyumlarımız var altının bin TL olacağı yönünde umarım öyle olmaz, altın olduğu yerde kalır.
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Dakika başı değişiyor: Çeyrek altının fiyatı bir senede 425 TL arttı
Son günlerde altın fiyatlarındaki artışlar hakkında değerlendirmelerde bulunan Sarraf Mustafa Zağlı, “Vatandaşlar 10 dakika önce sordukları fiyata altın alamıyorlar” dedi.


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