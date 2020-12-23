23 Aralık altın fiyatları: Bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç liradan alınıp satılıyor?
Altın fiyatlarında dalgalanma devam ediyor
Altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri büyük ve küçük ölçekli yatırımcı fark etmeksizin gün içerisinde vatandaşların araştırma konusu haline geliyor. Yastık altı yatırımcılardan büyük ölçekli yatırımlarını gerçekleştiren vatandaşlara birçok kişi sarı metalin düşüşü ile beraber detayları araştırmaya başladı. Peki son günlerde düşüş trendinde olan altın fiyatları bugün ne kadar? 23 Aralık Çarşamba günü gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç liradan alınıp satılıyor?
Altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? sorusu araştırılıyor. Bir zamanlar 520 liranın üzerinde olan altın fiyatları düşüşe geçmişti. Son günlerde düşüş trendinde olan altın yeniden yükselişe geçti. Altın alarak yatırımlarını korumak isteyen vatandaşlar, altındaki son gelişmeleri öğrenmek istiyor. Peki 23 Aralık Çarşamba günü altın fiyatları ne kadar?
Bugün altın fiyatlarında son duruma baktığımızda; bin 900 dolar seviyelerinden bin 850 dolarlara gerileyen ons altın, ardından bin 800 dolara kadar çekilmişti. Bugün ons altın bin 1.866 dolardan işleme alınıyor. Gram altın yeni güne 459 TL'den başladı. Geçtiğimiz haftayı dalgalı bir grafikle kapatan çeyrek altın ise güne 758 liradan başladı.