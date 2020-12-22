Ekonomi Altın fiyatlarında ikinci dalga
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Altın fiyatlarında ikinci dalga başladı: Altın fiyatları yükselecek mi?

Altın fiyatlarında ikinci dalga!

Koronavirüs salgınına karşı geliştirilen aşıların etkisi ile geçtiğimiz ay sert bir düşüş yaşayarak gram tarafından 440 liraya kadar gerileyen altın fiyatları İngiltere'de yeni tip koronavirüsün yüzde 70 daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkması sonrası yeniden yükselişe geçti. Yaşanan gelişmelerin ardında gram altın 471 liranın üzerine çıkarken yatırımcılar ise altın fiyatlarında yükselişin devam edip etmeyeceğini merak etmeye başladı. Altında ikinci dalganın başladığını dile getiren piyasa uzmanları ise altın fiyatlarındaki yükseliş trendinin devam edeceğini tahmin ediyor.

Kenan Biter Yeni Şafak
Altın ve gümüş fiyatlarında ikinci dalga başladı.
Altın ve gümüş fiyatlarında ikinci dalga başladı.

İngiltere'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yüzde 70 daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkması ve ABD'deki 900 milyar dolarlık teşvik paketinde anlaşmaya varılması altın fiyatlarında ibreyi yeniden yukarı çevirdi.

Cuma gününü 461,2 liradan tamamlayan altının gram fiyatı haftaya önceki kapanışın yüzde 2,2 üzerinde başlayarak 471 liranın üzerine çıktı. Aynı dakikalarda çeyrek altın 770 lira, Cumhuriyet altın ise 3.145 liradan işlem gördü.

Altın fiyatları hızlı yükseliş sonrası gün içerisinde düşüşe geçerek 461 lira seviyelerine kadar geriledi.

ALTIN YENİDEN YÜKSELİŞ TRENDİNDE

Altın fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketlilik sonrası yatırımcılar altın fiyatlarının nereye gideceğini, altında yükselişin sürüp sürmeyeceğini de merak etmeye başladı.

Konuyla ilgili yenisafak.com'a konuşan Altın Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Kasım'da ve Aralık ayının ilk haftasında gerilen altın fiyatlarının yeniden yükseliş trendine girdiğini belirtti.

Koronavirüsün mutasyona uğraması ile altın yükselişe geçti.

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EKONOMİ
Koronavirüs aşısı sonrası altında 2021 yılı uyarısı!

ALTININ GRAM FİYATI 440 LİRAYA KADAR GERİLEMİŞTİ

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına yönelik iyimserliğin, ABD'deki seçim belirsizliğinin ortadan kalması, jeopolitik risklerin azalması, risk iştahının artması gibi nedenlerle altının ons fiyatının 1.765 dolar, altının gram fiyatının ise 440 liraya, gümüşün ons fiyatının 21 dolar, gümüşün gram fiyatının ise 5,58 liraya kadar gerilemesine neden olduğunu hatırlatan Memiş, ''Ancak bu seviyelerin kalıcı olmayacağı, bir alım fırsatı verdiğine dair yatırımcısını sık sık uyarılarda bulunduğumu anımsatmak isterim. Yurt içi piyasalarda dolar/TL kurunun 8,58 liradan 7,50 liraya gerilemesi, altının ve gümüşün gram fiyatlarındaki düşüşlerde baş rol oynadığını söyleyebilirim.'' dedi.

Gram altın hafta başında 471 liranın üzerine çıktı.

YENİ RALLİ BAŞLADI

Yeni teşvik paketine dair beklentilerin artması, dünya genelinde kovid-19 vaka sayılarının artması, tepki yükselişleri, yeni kısıtlamalar, Fed’in adımları gibi nedenlerin de altın ve gümüş fiyatlarındaki yükselişi desteklediğini kaydeden Memiş sözlerini şöyle sürdürdü; ''Özellikle ABD senatosunun 900 milyar dolarlık teşvik paketinde anlaşmaya varılması, İngiltere’de görülen Kovid-19’un mutasyona uğramış yeni bir türünün ortaya çıkması, emtia fiyatlarında yeni rallinin başlamasına neden oldu.''

ALTINDA YÜKSELİŞ SÜRECEK Mİ?

Altın fiyatlarındaki yükseliş trendinin devam edeceğini tahmin ettiğini ve teknik olarak altının ons fiyatında 2.030 dolar, gümüşün ons fiyatında 30 dolar seviyesini takip edeceğini dile getiren Memiş, bu direnç seviyelerinden tekrar kar satışları yaşanabileceğini ancak orta vadede yükselişlerin süreceğini belirtti.

Uzmanlar altın fiyatlarındaki yükselişin devam edeceğini öngörüyor.

İLK ÇEYREK SONRASI SERT DÜŞÜŞLER YAŞANABİLİR

Özellikle yüksek maliyetten altın ve gümüş alanların yakın zamanda zararlarını telafi edeceklerini düşündüğünü de aktaran Memiş,''Altının gram fiyatındaki yükselişlerde 480-497 ve 507 lira seviyelerini takip edeceğim. Gümüşün gram fiyatında ise 6,75-6,85 ve 7,15 lira seviyelerini takip edeceğim. Yılın ilk çeyreğinde emtia fiyatlarının yükseleceğini, ilk çeyrek sonrasında tekrar sert düşüşler yaşanabileceğini öngörüyorum. Ancak bu düşüşler, hangi seviyeden başlar bugünden öngörmek maalesef mümkün değil.'' dedi.

Tanesi 400 liradan sattığı sabunlarla 4 ülkeye ihracat yapıyor
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Yalova'da 27 yıldır sabun üreticisi olan Ethem Erten, bu geçen sürede binlerce çeşit sabun üretti. Keçi ve eşek sütlü, kaymaklı, sarımsaklı, soğanlı ve defne yapraklı sabun üreten Erten, bu sefer de 24 ayar granül altınlı sabun üretmeye başladı.
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Tanesi 400 liradan satılan altınlı sabun, müşterilerden yoğun ilgi görüyor. Erten, altınlı sabunu ABD, Çin, Almanya ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelere de ihraç ediyor.
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İşini severek yaptığını belirten Ethem Erten, “Son bir yılda altınlı sabun talebi geldi. Biz de bu fikri değerlendirdik ve yaptık. Cilt için zararlı hiçbir durumu yok. 400 liradan alıcı buluyor. Amerika'dan müşterilerim geliyor. Altınlı sabun bizim için yeni bir pazar kapısı. Bu sabun günümüzde moda haline geldi dedi.
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Tanesi 400 liradan sattığı sabunlarla 4 ülkeye ihracat yapıyor
Yalova'da 60 yaşındaki Ethem Erten, içerisinde 24 ayar granül altın bulunan sabun üretmeye başladı. ABD, Çin, Almanya ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelere de ihraç edilen sabun, tanesi 400 liradan satılıyor.


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