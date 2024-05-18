"Bursluluk 2024 paraları ne zaman yatacak? İOKBS burs ücreti ilk ödeme hangi ay ödenecek, ne kadar?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı bursluluk sınavı sonuçlarını 17 Mayıs cuma günü eişime açıyor. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte burs hakkı elde eden ortaokul 5,6,7,8. sınıf öğrencileriyle beraber lise 9,10 ve 11. sınıf öğrencileri belli olacak. Bakanlık tarafından burs ödemeleri bir eğitim yılında 12 ay boyunca devam ediyor. Yaz tatili, yarıyıl tatili ve ara tatillerde burs ödemeleri devam ediyor.

BURSLULUK PARASI 2024 NE ZAMAN YATACAK?

Sınava katılarak ilk kez burs almaya hak kazanan öğrenciler için “Milli Eğitim Bakanlığı’na Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği”nde bursluluk sınavı kazandıktan sonra sonra ekim ayının başından itibaren ödemeler başlıyor. Normal tarihlerde ise burslar her ayın 25'ine kadar hesaplara aktarılıyor. Ödeme günleri illere göre farklık gösterebiliyor.

İOKBS (PYBS) BURS ÜCRETİ NE KADAR?

Burs ödemeleri öğrencilere göre farklılık göstermiyor. Örneğin ortoakul 5. sınıf öğrencisi ve lise 9. sınıf öğrencisi aynı ücreti alıyor. Memur maaşlarına göre belirlenen bursluluk ücreti her Ocak ve Haziran ayında yeniden belirleniyor. Burs ücretinin ne kadar olduğuna ilişkin resmi bir açıklama bulunmazken burs ödemelerinin 1.500 lira seviyesinde olduğu biliniyor. Konuyla ilgili detaylar Milli Eğitim Bakanlığından öğrenilebilir.

BURSLULUK SINAV SONUÇLARI BELLİ OLUYOR

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 21 Nisan tarihinde düzenlenen bursluluk sınavı sonuçları bugün belli oluyor. Adaylar resmi internet sayfası üzerinden T.C. kimlik numarası ve doğum tarihiyle beraber sınav sonuçlarını sorgulayabilirler. Sonuç ekranında "kazandı" ifadesiyle karşılaşan adaylar burs alma hakkı elde ediyor.

HANGİ ÖĞRENCİLER BURS ALAMAYACAK?

Başvuru şartlarını sağlamadığı halde sınava katılan öğrenciler, cevap kağıdının sınav evrakı dönüş zarfından çıkmayanlar, başka öğrenciye ait sınav evrakını kullananlar, öğrencinin yerine başkası sınava katılanlar, sınava katıldığı halde işaretlemeyi cevap kağıdığına yapmayanlar, geçersiz kimlik belgesi ibraz edenler, başka bir öğrenciden veya belgeden kopya çektiği tespit edilen öğrencilerin sınavları geçersiz olacağından burs alamayacak.

SINAV SONUÇ BELGESİ OKUL MÜDÜRLÜKLERİNDEN ALINABİLİR