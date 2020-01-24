25 trilyon dolarlık pazar iştah kabartıyor

Küresel perakende sektöründe rekabet yeniden hızlandı. Geçen yıl 25 trilyon dolara ulaşan sektörün önümüzdeki 3 yıllık sürede 30 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Dünya nüfusunun yaşlandığı günümüzde Türkiye nüfusunda ise doğurganlık oranlarının hala yüksek olması Türkiye’yi perakende alanında cazip kılıyor. KPMG Türkiye’nin perakende sektörüne yönelik hazırladığı “Sektörel Bakış 2020” raporu da Türkiye’nin bu alandaki avantajlarını gözler önüne seriyor. KPMG Türkiye Tüketici Ürünleri ve Perakende Sektör Lideri Emrah Akın da pazardan 1,1 trilyon liralık pay alan Türkiye’nin daha yüksek pay için teknolojik dönüşüme ağırlık vermesi gerektiğini söyledi.

TEKNOLOJİYLE DÖNÜŞEN KAZANIR

Hazırlanan raporda da özellikle teknolojik dönüşümün önemine dikkat çekiliyor. Perakendede de ana çerçeveyi makroekonomik çerçevenin çizeceği belirtilen raporda, “Hem içsel (maliyetler) hem de dışsal (satın alma gücü) faktörlerden hızlıca etkilenen sektör için 2020'nin, hem 2018 hem de 2019'dan daha iyi geçeceği tahmin ediliyor. Neredeyse her alt mal grubunda yaşanacak talep artışı, sektörün satış hacmini yukarıya taşıyacak ve 2018-2019 döneminde açılan yaraların hızla iyileşmesi sürecini tetikleyecek. Bu süreçte maliyet avantajı yaratabilen, operasyonel süreçleri ile müşterilerini daha fazla memnun edebilen, hayatlarını kolaylaştıran, zamandan tasarruf etmelerini sağlayan, yönlendiren ve yaşattıkları deneyimle akılda kalabilen oyuncular geleneksel firmaların önüne geçecek” deniliyor.

Ayrıca, yapay zeka kişiselleştirme imkanı getirecek. Deneyime dayalı alışveriş, kişiye özel indirim gibi hizmet anlayışları öne çıkarken, yapay zeka uygulamaları ile müşterinin gelişim periyodu izlenebilecek.

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TÜKETİCİ EĞİLİMİ TAKİP EDİLMELİ

Raporda görüşlerine yer verilen Emrah Akın, trendlerin test edildiği perakende sektörünün tüketici eğilimlerinin doğrudan ve en çok hissedildiği alan olduğuna işaret etti. Akın, Türkiye'nin eşsiz sayılabilecek demografik avantajı ile perakendeciler için büyük potansiyel taşıdığına dikkati çekerek, şunları kaydetti: “Dünyada 2020'de ilk kez 30 yaşın üzerindeki insanların sayısı, 30 yaşın altındakilerden büyük olacak. 'Yaşlı' olarak görülen 65 yaş üstü nüfus da dünyadaki beş yaş ve altındaki çocuk sayısını belirgin biçimde geçecek. 2020'ye ilişkin olumlu işaretlere ve beklentilere rağmen, uzmanlara göre dünya ekonomisini önümüzdeki yıllarda daha yavaş bir dönem bekliyor. Türkiye'de ise durum farklı. Genç nüfusu ve devam eden göçün yanı sıra hala iyi seviyede olan doğurganlık oranları, potansiyelin devam ettiğini söylüyor. Hane halkı sayısındaki düzenli artış, sadece perakende değil, konut, enerji, otomotiv gibi pek çok sektörü besliyor.”

YABANCI İLGİSİ YÜKSEK

Fotoğraf: Arşiv

Perakende sektörü 2018'in ilk yedi ayında yüzde 7 büyürken, son beş ayda ortalama yüzde 8 küçülmüştü. Geçen yıla bu tablo ile başlayan sektör, birinci çeyrekte ortalama yüzde 5,3, ikinci çeyrekte ortalama yüzde 3,9 ve son çeyrekte ortalama yüzde 1 küçüldü. Eylül 2019'daki yüzde 5,1'lik artış, 15 ay sonra görülen toparlanma sinyali olarak dikkati çekti. Perakende sektörünün yaşadığı zorlu makroekonomik koşullara rağmen yabancı yatırımcıların sektöre ilgisi görece devam etti. 2018'de 1,1 milyar doların üzerinde doğrudan yabancı yatırım çeken sektör, 2019 yılının ilk 10 ayında makroekonomik kırılganlıklara ve rağmen 837 milyon dolar seviyesinde doğrudan yabancı yatırım çekmeyi başardı.