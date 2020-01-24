2023’e kadar 10 Turcorn çıkaracak

Varank, “2023 Stratejimize koyduğumuz en az 10 Turcorn, yani bir milyar dolar üzerinde değerlemeye sahip Türk Unicorn hedefi uzak bir ihtimal değil” dedi. Varank, BTM'nin geleceğin Turcorn’larına ev sahipliği yapmasını temenni ettiğini söyledi. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, "Bugün burada gördüğümüz seçkin topluluk, bize yarınlar için umut veriyor. Aynı zamanda bize, BTM’nin hedefine ulaştığını gösteriyor” dedi.

2,5 yılda 10 kat büyüdü

2017’de 30 startup ve 100’e yakın girişimciyle yola çıkan BTM'nin, 10 kat büyüdüğünü söyleyen Avdagiç, "Bugün BTM’nin başta yapay zeka olmak üzere birçok sektörden kabul ettiği 300’den fazla startup ve 1000’e yakın girişimcisi bulunuyor. Bu gelişmeyi, fiziksel kapasite olarak da gösterdik. 300 metrekarelik bu merkezle 3000 metre karelik bir merkeze dönüştü" diye konuştu.

HEDEF ODAKLIYIZ

Yeni projelere odaklandıklarını belirten Avdagiç şunları söyledi: "Biz, gördüğümüz ilgi sebebiyle, Türkiye’den ilk çıkacak Unicorn’ların, Sayın Bakanımızın tabiriyle ilk Turcorn’ların adresi olma hedefine, her geçen gün yaklaşıyoruz. İnşallah, Sayın Bakanımızın dediği gibi 2023’e kadar bu alanda Türkiye olarak en az iki elin parmakları kadar Turcorn’lar çıkaracağız.”

BTM, dünyada bir ilk

Yeni mekanındaki fiziki kapasitesiyle, girişimci sayısıyla, sahip olduğu iş ağıyla; Türkiye’nin en büyük startup merkezi olduğunun altını çizen Avdagiç, “Bizim için en büyük ölçüt olan dünyadaki benzer startup merkezler arasında ise ‘hatırı sayılır’ bir konumdadır. Bunun delili de Doha’da düzenlenen World IncubationSummit’te, UBI Global tarafından 700’den fazla kuluçka ve hızlandırma merkezi arasından ‘Dünyanın En Gelecek Vaad Eden Programı’ ödülüne layık görülmesidir. BTM’nin benzersiz bir özelliği ise dünyada ilk defa bir ticaret odası tarafından kurulan startup merkezi olmasıdır” diye konuştu.