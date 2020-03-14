Ekonomi 3 günde 1 aylık satış
TÜRKİYE EKONOMİSİ

3 günde 1 aylık satış

Tahtakale’de 1965’ten bu yana baba mesleği olan kolonyacılığı sürdüren Mustafa Kaya, 3 günde 1 aylık satış yaptığını söyledi. Müşteri taleplerine yetişmekte zorlandıklarını belirten Kaya, depolarında hazır mal kalmadığını aktardı.

Fatih Özer Talha Menteş Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye'de coronavirüs vakasının görülmesinin ardından, medikal ürün satışlarında patlama yaşandı. Mantar gibi türeyen stokçuların salgın hastalıklara karşı önlem amacıyla kullanılan antibakteriyel, maske ve diğer ürünlerin fiyatlarında ciddi artış yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu Heyeti, vatandaşlara altarnatif olarak 60 derece üzerinde kolonya kullanılabileceğini önerdi. Vatandaşlar marketlere ve kolonya satan dükkanlara akın etti. Biz de Yeni Şafak olarak, kolonya dükkanlarını gezdik. Kolonya izdahamını yerinde inceledik.

DEPOLARDA MAL KALMADI

Mustafa Kaya

Tahtakale'de 1965'ten bu yana baba mesleği olan kolonyacılığı sürdüren Mustafa Kaya, 3 günde 1 aylık satış yaptığını söyledi. Kaya, "Yapılan açıklamalarla birlikte satışlarımızda patlama yaşandı. Ufacık dükkanda 5 kişi çalışıyoruz. Ama müşterinin taleplerine yetişemiyoruz. Son mallarımızı satıyoruz. Depolarımızda hazır mal kalmadı. Biz mallarımızı stoklamadık ancak yine de talepleri karşılamakta zorlanıyoruz. En marka ürünümüzü 30 liradan satıyoruz. 3 kolonya isteyen müşteriye 1 tane veriyoruz. Çok tanıdık olursa 2 yada 3 kolonya veriyoruz" dedi.

MALİYET FİYATI ARTTI

Kendilerinin de üretici olduğunu belirten Kaya, "Şuan alkolde çok sıkıntı var. Litresini ortalama 10 liradan aldığımız alkol, 30 liraya yükseldi. Maliyeti arttıracak bir durum. Biz o fiyatlardan alkol alarak üretim yaparsak, kolonyanın fiyatı çok artar. Önceden sipariş ettiğim alkol var. Şimdi onlar gelecek ve ben son üretimimi yapacağım. Fiyatlar düşene kadar üretim yapmayacağım" açıklamalarında bulundu.

YÜKSEK FİYATTAN ALMAYIN

Kaya, "Aslında kolonya eskiler tarafından kullanılıyordu. Gençler yeni yeni bazı markaların esanslı ürünlerini tanıdılar. Coronavirüs ile gençler limon kolonyasını tanıdı. Daha da bırakmazlar diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

ÜRÜN ÜLKEMİZDE BİTMEZ

Ergün Bedir
  • Fiyatlarda ufak tefek artışlar olduğunu belirten Ergün Bedir, "Küçük kolonya şişesini 10-15 liradan veriyorum. 2 hafta önce 100 adet maskeyi 10 liradan vermiştim. Vatandaşlarımız abartıyorlar. Yüksek fiyatlardan ürün almazlarsa, fiyatlar aşağı çekilecektir. Tedbirli olmalarını ve fırsatçılara izin vermemeleri gerektiği konusunda uyarmak isterim. 1 üründen fazla alamazlar" dedi. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Kimya Sektörü Konsey Başkanı İlker Duran ise, “Türkiye’de kolonya hiçbir zaman bitmez. Hiçbir zaman da kıtlığı veya noksanlığı olmaz. Bu durumun çok geçici olduğunu düşünüyorum. O yüzden de halkımızın paniğe kapılmasına gerek yok. Sektörün başında ve üretici olarak bunları rahatlıkla söylüyorum” dedi.

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