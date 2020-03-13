Ekonomi Bakanlık harekete geçti Kolonya ve dezenfektan üretimi artacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakanlık harekete geçti: Kolonya ve dezenfektan üretimi artacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, benzine yüzde 3 etanol karıştırma zorunluluğunun 3 aylığına askıya alındığını belirterek, "Böylece rafinerilerin etanol talebinin azalmasıyla son günlerde koronavirüse karşı yoğun talep gören kolonya ve dezenfektan üretiminde etil alkol ihtiyacı karşılanacak ve bunların üretimi artacak." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Rafinerilerin etanol talebinin azalmasıyla kolonya ve dezenfektan üretiminde etil alkol ihtiyacı karşılanacak ve bunların üretimi artacak.
Rafinerilerin etanol talebinin azalmasıyla kolonya ve dezenfektan üretiminde etil alkol ihtiyacı karşılanacak ve bunların üretimi artacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki, dünyayı etkileyen yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınacak tedbirlerin değerlendirildiği toplantının ardından stratejik bir adım atıldı.

  • Bakanlık, artan dezenfektan ve kolonya ihtiyacının yerli üretimle karşılanması için Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan (EPDK) talepte bulundu. Talebi değerlendiren EPDK, benzin türlerine etanol harmanlanmasına ilişkin yükümlülükleri 13 Haziran'a kadar askıya aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Varank, kararla birlikte benzine yüzde 3 etanol karıştırma zorunluluğunun 3 aylığına kalktığını vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Böylece petrol rafinerilerinin biyoetanol talebi azalacak. Üreticiler benzine karıştırılacak biyoetanol üretimi yerine, koronavirüse karşı kullanılan ve yoğun talep gören dezenfektanlar ve kolonyaların üretiminde kullanılan etil alkolün üretimine yoğunlaşacak. Bu karar nedeniyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez ile EPDK'ye çok teşekkür ediyoruz."

Piyasadaki eğilimleri yakından takip ettiklerini, Kovid-19'un tüm dünyada hızla yayılmasıyla birlikte kolonya ve dezenfektan talebinde yüksek bir artışla karşılaştıklarını aktaran Varank, "Tabi bu durum bazı fırsatçıların vatandaşın cebine göz dikmesi sorununu da beraberinde getirdi. Bu sorunu aşmak için, problemin kaynağına indik." bilgisini paylaştı.

Koronavirüs iş dünyasını da vurdu: Peş peşe iptal haberleri geliyor
EKONOMİ
Koronavirüs iş dünyasını da vurdu: Peş peşe iptal haberleri geliyor

"Spekülasyonların önüne geçilecek"

Varank, üreticilerle görüşerek sorunu tüm taraflarla masaya yatırdıklarına dikkati çekerek, EPDK'nin çözüm odaklı yaklaşımı sayesinde piyasanın işleyişini düzeltecek etkin ve güçlü bir adım atıldığını bildirdi.

  • Bakan Varank, yapılan düzenlemeyle hem virüsten etkin şekilde korunmak için kullanılan dezenfektanların üretiminin artacağını hem de fiyat spekülasyonlarının önüne geçileceğini belirtti.

Düzenlemeyle önemli bir ithal girdisi olan etanolün Türkiye'deki şeker fabrikalarında da üretiminin mümkün hale geldiğini vurgulayan Varank, şunları kaydetti:

"İthalat yerine, artık yurt içindeki kapasiteyi daha etkin kullanabileceğiz. Bu sayede, döviz kurlarındaki dalgalanmalara karşı kırılganlığımız azalacak. Üretimdeki artış, piyasada artan talebi dengeleyecek. Bu ürünlerin fiyatında sağlanacak istikrarla birlikte, spekülatörlerin oyunları bozulmuş olacak."

1 günde 6,5 ton kolonya sattı
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Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından, virüse karşı önlem almak için Kayserili vatandaşlar, kolonya dükkanlarına akın etti. Kentte 4 kuşaktır kolonya dükkanı işleten Hazım ve Nazım Büyüksimitci (49) kardeşler, artan kolonya talebine yetişmekte güçlük yaşadı.
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Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının açıklanmasının ardından, vatandaşların kolonyaya yoğun talep gösterdiğini kaydeden Hazım Büyüksimitci, Dün sabah saatlerinde bir hareketlik yaşandı. Gece 03.00'da kadar çalıştık. Alkol hijyen görevi yaptığı için mikropları öldürüyor. 80 derecenin üzerinde olduğu için bakteri ve mikroplara karşı önemli bir öldürücü işlev görüyor. Bazı dezenfektanlarda ısı oranı çok düşük. Bizim kolonyamızda ısı oranı 80 derece dedi.
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'ALKOL BULMAKTA SORUN YAŞIYORUZ' <br> <br> Alkol temin etmekte de sıkıntı yaşadıklarını ifade eden Hazım Büyüksimitci, Dünyadaki alkol hammaddesinin büyük bir kısmı Çin, İran ve İtalya'ya gittiği için büyük bir sıkıntı yaşıyoruz. Dün dükkanda bulunan 6.5 ton kolonya bir anda bitti. Kardeşim Nazım, Erzurum'a alkol getirmeye gitti. Bu gece de 3 ton alkol gelecek. Son 1 ayda 15 ton kolonya sattık dedi.
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'SPREY KUTUSU KAPAĞI BİLE YOK' <br> <br> Hazım Büyüksimitci, bu zamana kadar böyle bir yoğunlukla karşılaşmadıklarını belirterek, şunları kaydetti: 50 yıllık ömrü hayatımda bu kadar kolonya sattığımı hatırlamıyorum. Kime ne ürün sattığımı bilmiyorum. Müşteri kendi kolonyasını kendi dolduruyor. Etiketini kendi basıyor. Çok anormal bir yoğunluk var. Telefonlarımız susmuyor. Bundan dolayı da siparişlere cevap vermeye, kimseyi geri çevirmemeye çalışıyoruz...
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En fazla tercih edilen sprey kolonyalarımızda ambalaj sorunumuz var. Kutu elimizde mevcut ancak sprey kapağı da Çin'den geldiği için son 3 aydır ürün alamıyoruz. Stoktaki ürünlerimizin bitmesiyle sprey kapağı bulamıyoruz diye konuştu.
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1 günde 6,5 ton kolonya sattı
1 günde 6,5 ton kolonya sattı
Kayseri'de kolonya dükkanı işleten Hazım Büyüksimitci (50), koronavirüs salgını sonrası kolonya satışlarında artış yaşandığını söyleyerek, "50 yıllık ömrü hayatımda bu kadar kolonya sattığımı hatırlamıyorum. Dün dükkanda bulunan 6,5 ton kolonya bir anda bitti" dedi.


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