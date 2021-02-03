Ekonomi Sert düşüş sonrası dolarda son durum
TÜRKİYE EKONOMİSİ

3 Şubat dolar kuru: Doların fiyatı ne kadar oldu?

Sert düşüş sonrası dolarda son durum

Merkez Bankası'nın sıkı para politikası mesajının ardından hızla düşüşe geçen ve dün bir ara 7 lira 10 kuruş seviyesine kadar gerileyen dolar 3 Şubat güne başlangıç rakamları belli oldu. Yatırımcılar doların fiyatının kaç lira olduğunu euronun ne kadardan el değiştirdiğini araştırıyor. İşte dolar ve euroda son rakamlar..

Haber Merkezi Yeni Şafak
3 Şubat 2021 döviz fiyatları
3 Şubat 2021 döviz fiyatları

Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyonu 2023'te yüzde 5.0'e düşürmek için uzun süre sıkı para politikası uygulayacağı açıklamasının etkisiyle inişe geçen dövizler, Çarşamba gününe de bu düzeylerde başladı.

DOLAR KURU KAÇ. LİRA OLDU?

İstanbul serbest piyasada dolar 7,1870 liradan, avro 8,6620 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 7,1850 liradan alınan dolar, 7,1870 liradan satılıyor. 8,6600 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,6620 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,1790 lira, avronun satış fiyatı ise 8,6400 lira olmuştu.

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