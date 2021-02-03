3 Şubat dolar kuru: Doların fiyatı ne kadar oldu? Sert düşüş sonrası dolarda son durum Merkez Bankası'nın sıkı para politikası mesajının ardından hızla düşüşe geçen ve dün bir ara 7 lira 10 kuruş seviyesine kadar gerileyen dolar 3 Şubat güne başlangıç rakamları belli oldu. Yatırımcılar doların fiyatının kaç lira olduğunu euronun ne kadardan el değiştirdiğini araştırıyor. İşte dolar ve euroda son rakamlar..

Haber Merkezi 03 Şubat 2021, 09:19 Son Güncelleme: 03 Şubat 2021, 09:21 Yeni Şafak