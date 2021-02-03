Ekonomi ABD Hazine Bakanlığından Gamestop için ilk adım Regülatörler ile görüşülecek
DÜNYA EKONOMİSİ

ABD Hazine Bakanlığı'ndan ​Gamestop için ilk adım

ABD Hazine Bakanlığı'ndan Gamestop için ilk adım: Regülatörler ile görüşülecek

Reddit üzerinden bir araya gelen yatırımcıların alım yaparak hisselerini uçuşa geçirdiği Gamestop'a yönelik ABD'den beklenen adım geldi. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, GameStop'taki bireysel yatırımcı işlemlerini yol açtığı oynaklığı regülatörler ile görüşecek.

Haber Merkezi Diğer
Ekonomi
Ekonomi

ABD Hazine Bakanlığı'ndan bir yetkilinin Reuters'e verdiği bilgiye göre Bakan Janet Yellen, bireysel yatırımcıların GameStop hisselerindeki alım-satımlarının yönlendirdiği piyasa oynaklığını görüşmek için ABD finans sektörünün önde gelen regülatörleri ile bir toplantı yapacak.

Habere göre Yellen, SEC, Fed, Federal Reserve Bank of New York ve CFTC başkanları ile bir araya gelecek.

GAMESTOP NEDİR?

GameStop , bir Amerikan video oyunu , tüketici elektroniği ve oyun ürünleri satıcısıdır.

Şirketin merkezi Dallas'ın bir banliyösü olan Grapevine , Texas , Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunmaktadır ve 1 Şubat 2020 itibarıyla Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda ve Avrupa'da 5.509 perakende mağazası işletmektedir.

  • Şirketin perakende mağazaları esas olarak GameStop, EB Games , ThinkGeek ve Micromania-Zing markaları altında faaliyet göstermektedir.

GAMESTOP HİSSELERİ NASIL YÜKSELDİ?

ABD’de binlerce mağazası olan oyun perakendecisi GameStop, oyun sektörünün çevrim içi sisteme kaymasıyla birlikte son yıllarda değer kaybediyordu.

Özellikle pandemi döneminde sürekli zarar açıklayan şirketin hisseleri, Reddit’te başlayan bir tartışma ve sosyal medya etkisiyle perakende yatırımcının ilgisini çekti ve uçuşa geçti.

Gümüş altını tahtından edecek
EKONOMİ
Gümüş altını tahtından edecek

İşte borsadaki en değerli 20 şirket: 2 trilyon lirayı aştı
FOTOĞRAF 43
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Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri 2 trilyon 4 milyar lira oldu.
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BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ise şöyle:
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Ford Otosan
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57 milyar 724 milyon lira
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Koç Holding
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52 milyar 797 milyon lira
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Ereğli Demir Çelik
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50 milyar 575 milyon lira
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Enka İnşaat
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44 milyar lira
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Bim Mağazalar
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43 milyar 657 milyon lira
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Garanti Bankası
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40 milyar 362 milyon lira
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Aselsan
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40 milyar 128 milyon lira
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Turkcell
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35 milyar 816 milyon lira
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Akbank
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34 milyar 216 milyon lira
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İskenderun Demir Çelik
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32 milyar 828 milyon lira
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İş Bankası
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28 milyar 394 milyon lira
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Türk Telekom
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28 milyar 385 milyon lira
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Tüpraş
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25 milyar 267 milyon lira
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Yapı ve Kredi Bank.
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24 milyar 496 milyon lira
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Gübre Fabrikaları
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23 milyar 413 milyon lira
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Arçelik
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23 milyar 177 milyon lira
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Şişe Cam
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23 milyar lira
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Sabancı Holding
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21 milyar 995 milyon lira
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Sasa Polyester
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21 milyar 580 milyon lira
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Tofaş Oto. Fab.
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19 milyar 200 milyon TL
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İşte borsadaki en değerli 20 şirket: 2 trilyon lirayı aştı
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri 2 trilyon lirayı aştı. BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük şirketler arasında zirvede ise Ford Otosan yer aldı. İşte borsa şirketlerinin piyasa değerleri..


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