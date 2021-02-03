ABD Hazine Bakanlığı'ndan Gamestop için ilk adım: Regülatörler ile görüşülecek

ABD Hazine Bakanlığı'ndan bir yetkilinin Reuters'e verdiği bilgiye göre Bakan Janet Yellen, bireysel yatırımcıların GameStop hisselerindeki alım-satımlarının yönlendirdiği piyasa oynaklığını görüşmek için ABD finans sektörünün önde gelen regülatörleri ile bir toplantı yapacak.

Habere göre Yellen, SEC, Fed, Federal Reserve Bank of New York ve CFTC başkanları ile bir araya gelecek.

GAMESTOP NEDİR?

GameStop , bir Amerikan video oyunu , tüketici elektroniği ve oyun ürünleri satıcısıdır.

Şirketin merkezi Dallas'ın bir banliyösü olan Grapevine , Texas , Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunmaktadır ve 1 Şubat 2020 itibarıyla Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda ve Avrupa'da 5.509 perakende mağazası işletmektedir.

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Şirketin perakende mağazaları esas olarak GameStop, EB Games , ThinkGeek ve Micromania-Zing markaları altında faaliyet göstermektedir.

GAMESTOP HİSSELERİ NASIL YÜKSELDİ?

ABD’de binlerce mağazası olan oyun perakendecisi GameStop, oyun sektörünün çevrim içi sisteme kaymasıyla birlikte son yıllarda değer kaybediyordu.

Özellikle pandemi döneminde sürekli zarar açıklayan şirketin hisseleri, Reddit’te başlayan bir tartışma ve sosyal medya etkisiyle perakende yatırımcının ilgisini çekti ve uçuşa geçti.

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