Bakan Bilgin'den önemli açıklamalar: 3600 ek gösterge için tarih verdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, CNN Türk canlı yayınında gazeteci Hakan Çelik'in sorularını yanıtlıyor. Bakan Vedat Bilgin konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Pandemi olmasaydı da kalkınma süreci her zaman sorun yaratır. Ekonomik sorunların yoğunlaştığı dönemde Türkiye buna çok net cevap verdi. Türkiye sosyal hizmet alanlarından olağanüstü ve en etkin hizmetleri parasız. götürüyor. Avrupa ortalamasından çok yüksek. Avrupa salgın sürecinde sağlık konusunda döküldü. Biz o konuda çok iyiydik. Türkiye bu konuda güçlü bir ağa sahip. Asgari ücrette tarihte ilk defa yüzde 50 oranında bir artış gerçekleşti. Bu gerçekçi bir artıştır.

ASGARİ ÜCRETLE İLGİLİ GERİ DÖNÜŞLER NASIL?

Türkiye zor şartlarda asgari ücret artışını gerçekleştirdi. Bu tarihsel bir adımdır. Enflasyonun yüzde 30 olduğu seviyede yüzde 50 oranında bir artış gerçekleştirdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın insiyatifiyle bu artışı geçekleştirdik. İşverene burada çok önemli bir destek verdik. Vergi muafiyeti sağladık. Türk ekonomisi hızla büyüyor. İlave istihdamın devam edeceği kanaatindeyim.

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3600 EK GÖSTERGEDE SON DURUM

3600 ek gösterge yıllardır Türkiye'de konuşulur. Sayın Cumhurbaşkanımız bu konunun halledileceğini söylemişti.

Bunu ele aldık. Biz bunu yapmak mecburiyetindeyiz. Geri dönüşü yok bu işin.

Bakanlık içerisinde çalışmamızı yaptık. 3600 ek gösterge çalışanların içinde bir düzenleme yapıyor ama esasen düzenlemeyi emekliliklerinde yapıyor.

Bu çalışmayı biz bakanlık içerinde tamamladık. İkinci aşamada sendikalarla değerlendireceğiz.

Kamunun diğer kuruluşlarıyla onlarla müzakere edeceğiz. Meclis'e ilk 6 ay içinde en geç Mayıs-Haziran'da intikal ettiririz. Bu yıl içinde tamamlanacak.

Kadro hakları için çalışmalar yapıyoruz.

'KADRO HAKLARI İÇİN ÇALIŞMA YAPIYORUZ'

Kamuda bir sorun daha var. Toplu sözleşmede çözülmesi gereken madde olarak ortaya koyduğumuz nokta sözleşmeli personeller.

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Sözleşmelileri kadrolularla benzer haklara sahip noktaya getireceğiz. Çok fazla statü var, karışık. Sadeleştireceğiz ve isteyenler için böyle bir çalışma yapıyoruz.

Onu da bu yıl içinde bitireceğiz. Önümüzde ödev olarak duruyor. Meclis'e haziranda gelmiş olur.

İstanbul'da bir işyerinde işçileri kapının önüne koymuştu. İşçileri yarın işe almazsanız çalışma izinlerinizi iptal ederim demiştim. Ondan sonra da başka bir sendika geldi. Sizin bu sözünüzü duyduk yanımızda olur musunuz dediler, çözmek üzereyiz.

MEMUR MAAŞLARI

Biz bu süreçte memurlarla ilgili önemli düzenleme yaptık. Asgari ücretin vergi dışı bırakılmasıyla ilgili memurlarımızdan da talep oldu. Tüm çalışanlarımızın gelirlerini Asgari Ücret dışında bırakınca memurlara 300 TL'ye yakın ek yapmış olduk.

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O konular çok açık. Asgari geçim indirimi kalktı diye memurlarda çocuk parası vs bunlar AGİ kapsamında değil memur statüsüyle ilgili kanunla düzenlenmiş. Alakası yok. Yanlış bilgi. O devam ediyor. Memurlar artış elde etti.

Çocuk yardımı aile yardımından da mahrum olmadılar. Memurlara yüzde 31 civarı zam yapıldı. Enflasyonla ilgili rakam ortaya çıkınca 6 aylık zam yüzde 31 zam. Yıllık enflasyon yüzde 36. Temmuzda da zaten düzenleme yapılacak. Yüzde 3 puan refah payı artışı verildi.

AGİ KALKTI MI?

İşçi diyelim ki ücret alıyor. Tüm çalışanlar için basit açıklarsak sizden vergi almıyor. AGİ için gerekli gelir olması lazım vergiyi iade ediyorum diyor devlet. Ne vergi alıyoruz ne de vergi iade ediyoruz.

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AGİ tüm çalışanlar için. İşverenin verdiği vergiden devletin vergiyi iade etmesi. Memurlar açısından AGİ'nin dışındaki tüm ödemeler devam ediyor.

EMEKLİ ZAMMI

Emeklilerin en düşük rakamı 1500 liraydı, 1300-1200 olanlar da vardı. Bunu 1500 TL'ye çekmişti Sayın Cumhurbaşkanımız. Bunu bir de 2 bin 500 TL'ye çekti. Memur emeklilerine toplu sözleşme şartı olarak yüzde 31 artış gerçekleşmiştir. Memur zammını da emeklilerine yansıttığımızda emeklilerdeki artış yüzde 67'ye ulaşmıştır. Temmuzda yeniden düzenlenecek. 6 aylık bir artış bu.

EYT AÇIKLAMASI

Buradaki sorun yaş şartına takılanlar. Bu konuda AYM kararı var. AYM, yaş da bu işin şartlarından biri, yerine getirilmelidir diyor. Sigorta sistemi prime dayalıdır. Prim ödeyen insan ile emekli olan insan sayısı arasında bir oran var. Devlet düzenlemeleri yaparken, yasal değişiklikleri yaparken bunlar dikkate alınıyor. Bize haksızlık yapıldı diyorlar. Önümüzdeki çalışma programları içinde bunlar var. Aşama aşama sorunları çözüyoruz. Zaman veremem. Önceliğimiz şu anda emeklilerin haklarını geliştirmek.

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