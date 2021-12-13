Emeklilere ‘maaş düzeltme’ müjdesi

HİZMET TESPİTİ DAVASI HANGİ DURUMLARDA AÇILIR?<br><br>Hizmetin davacı çalışan tarafından sigortasız olarak görülmüş olması ve bu durumun SGK tarafından daha önce tespit edilmemiş olması gerekiyor.

YAŞA TAKILANLAR İÇİN HİZMET TESPİT UYARISI!<br><br>Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenleme beklentisi taşırken, geçmişte sigortasız çalışması bulunanların bunları tespit ettirmesi de emeklilik yolunu açabiliyor. Hizmet tespiti başlangıç tarihini geri çekebileceği gibi, prim sayısını da artırabiliyor. Sigortasız çalışmalarını hizmet tespiti ile saydıran pek çok kişi, EYT kapsamında yer alacak düzenlemeden de yararlanabilecek.

5. FİNLANDİYA SİSTEMİ<br><br>Burada da Alman sisteminde olduğu gibi belli oranda kesinti belirleniyor. Sigortalı kesintiyle erken emekli oluyor. Ancak yasanın söylediği yaşa gelip emeklilik şartları oluşunca kesinti ortadan kalkıyor.

4. ALMANYA SİSTEMİ<br><br>Almanya'da daha önce uygulanan formüle göre sigortalıya bir teklif sunuluyor. Emekliliğine kaç yıl kalmışsa her yıl için kesinti yapılıyor. Burada kesinti oranı yıllık yüzde 2 oluyor. Emekliliğine 4 yıl kalmış birisinden %8 kesinliyor. Daha az maaşla daha erken emeklilik sağlanıyor.

3. PRİMİN TAMAMLANMASI<br><br>Buna göre 9 Eylül 1999 öncesinde işe girenler için ilk sigortalı oldukları tarihe göre 5000 ile 5975 gün arasında prim gerekiyor. Burada primini tamamlayanların yaşına bakmadan emekli olması gündemde.

2. SÜRENİN TAMAMLANMASI<br><br>Bu formülde ise 99 öncesindeki emeklilik şartları dikkate alınıyor. Yani kadınlarda 20 yıllık (7200 gün), erkeklerde ise 25 yıllık (9 bin gün) sigortalılık süresini tamamlayanların yaş şartına bakılmadan emekli olması durumu ortaya çıkıyor. 2021 yılından 25 yıl geriye gittiğimizde 1996 yılı ve öncesinde sigortalı olanlar bu kapsama giriyor. Kadınlarda ise süre tamamlandı.

Emeklilikte yaşa takılan kesim için bir çalışma yürütüldüğünü anımsatan Palandöken, \"Esnafımız unutulmamalı. Esnafımız 9 bin günü doldurmak zorundayken, SSK'lı olanlar 7 bin 200 prim gün sayısı ile emekli oluyor. Arada yaklaşık 5 yıllık bir fark mevcut. Esnaf ve sanatkar olmak bir dezavantaj olmamalı. Sürekli çalışan esnafımız da artık 7 bin 200 gün ile emekli olabilmeli\" ifadesini kullanıyor.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, \"4 Ekim 2000 tarihinden önce oda ve vergi kaydı olup esnaf olarak faaliyette bulunan binlerce esnafımız var. Bu esnafımızın emeklilik yaşı da geldi; fakat o dönemde Bağ-Kur kaydı olmaması nedeniyle emekli olamıyor. Sosyal güvenliğin anayasal bir hak olduğu unutulmadan esnafımıza bir defaya mahsus geriye dönük borçlanma imkanı tanınmalı\" diyor.

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için kapsamlı bir çalışma yapılması, kimleri ilgilendirdiğinin tespitinin yapılması ve şartların belirlenmesi gerekiyor.

EYT'de 2022 sinyali: İki formül düşünülüyor

Emeklilikte yaşa takılanlar için sevindirici haberler gelmeye devam ediyor. Esnaf için masaya iki talep geldi. Hem SSK'lılar hem de Bağ-Kur'lular heyecanlı bekleyiş içine girdi. Esnaf için konuşulan taleplerde prim 7200'e çekilmesi ve vergi kaydı olan kişinin borçlanma yapabilmesi yer alıyor. Konunun yeni yılda gündeme gelmesi beklenirken çalışmalardan çıkacak sonuç da EYT'liler tarafından takip ediliyor. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) çıkacak mı, ne zaman çıkacak? İşte son durum ve talepler hakkında detaylı bilgiler...