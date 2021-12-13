Emeklilere ‘maaş düzeltme’ müjdesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücretli ve kamu çalışanlarının ardından emekli maaşlarının iyileştirilmesi için bir çalışmaları bulunduğunu açıkladı. Bakanlığının Meclis’teki bütçe görüşmelerinde konuşan Bilgin, milyonlarca emekliyi ilgilendiren bir de müjde verdi.
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9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan, prim-yıl şartını tamamlayıp yaşı bekleyenlere emeklilik yolu açacak çalışma, büyük heyecana yol açtı.
Hem SSK'lılar hem de Bağ-Kur'lular heyecanlı bekleyiş içerisine girdi.
Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için kapsamlı bir çalışma yapılması, kimleri ilgilendirdiğinin tespitinin yapılması ve şartların belirlenmesi gerekiyor.
SSK'lılar için ayrı, Bağ-Kur'lular için ayrı, memurlar için ayrı çalışma yapılması bekleniyor.
Esnafın iki konuda talebi bulunuyor.
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, \"4 Ekim 2000 tarihinden önce oda ve vergi kaydı olup esnaf olarak faaliyette bulunan binlerce esnafımız var. Bu esnafımızın emeklilik yaşı da geldi; fakat o dönemde Bağ-Kur kaydı olmaması nedeniyle emekli olamıyor. Sosyal güvenliğin anayasal bir hak olduğu unutulmadan esnafımıza bir defaya mahsus geriye dönük borçlanma imkanı tanınmalı\" diyor.
Emeklilikte yaşa takılan kesim için bir çalışma yürütüldüğünü anımsatan Palandöken, \"Esnafımız unutulmamalı. Esnafımız 9 bin günü doldurmak zorundayken, SSK'lı olanlar 7 bin 200 prim gün sayısı ile emekli oluyor. Arada yaklaşık 5 yıllık bir fark mevcut. Esnaf ve sanatkar olmak bir dezavantaj olmamalı. Sürekli çalışan esnafımız da artık 7 bin 200 gün ile emekli olabilmeli\" ifadesini kullanıyor.
Aynı zamanda Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile 5 formül gündeme gelirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çalışmaların önümüzdeki yıl başlatılması bekleniyor.
1. KISMİ EMEKLİLİK<br><br>9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar 10 yıl prim ödeyerek emekli olabiliyor. Buna kısmi emeklilik deniliyor. EYT kapsamında 3600 günü olanlar için kadınsa 50, erkekse 55 yaşını tamamlayanların emekli edilmeleri bir formül olarak duruyor.
2. SÜRENİN TAMAMLANMASI<br><br>Bu formülde ise 99 öncesindeki emeklilik şartları dikkate alınıyor. Yani kadınlarda 20 yıllık (7200 gün), erkeklerde ise 25 yıllık (9 bin gün) sigortalılık süresini tamamlayanların yaş şartına bakılmadan emekli olması durumu ortaya çıkıyor. 2021 yılından 25 yıl geriye gittiğimizde 1996 yılı ve öncesinde sigortalı olanlar bu kapsama giriyor. Kadınlarda ise süre tamamlandı.
3. PRİMİN TAMAMLANMASI<br><br>Buna göre 9 Eylül 1999 öncesinde işe girenler için ilk sigortalı oldukları tarihe göre 5000 ile 5975 gün arasında prim gerekiyor. Burada primini tamamlayanların yaşına bakmadan emekli olması gündemde.
4. ALMANYA SİSTEMİ<br><br>Almanya'da daha önce uygulanan formüle göre sigortalıya bir teklif sunuluyor. Emekliliğine kaç yıl kalmışsa her yıl için kesinti yapılıyor. Burada kesinti oranı yıllık yüzde 2 oluyor. Emekliliğine 4 yıl kalmış birisinden %8 kesinliyor. Daha az maaşla daha erken emeklilik sağlanıyor.
5. FİNLANDİYA SİSTEMİ<br><br>Burada da Alman sisteminde olduğu gibi belli oranda kesinti belirleniyor. Sigortalı kesintiyle erken emekli oluyor. Ancak yasanın söylediği yaşa gelip emeklilik şartları oluşunca kesinti ortadan kalkıyor.
YAŞA TAKILANLAR İÇİN HİZMET TESPİT UYARISI!<br><br>Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenleme beklentisi taşırken, geçmişte sigortasız çalışması bulunanların bunları tespit ettirmesi de emeklilik yolunu açabiliyor. Hizmet tespiti başlangıç tarihini geri çekebileceği gibi, prim sayısını da artırabiliyor. Sigortasız çalışmalarını hizmet tespiti ile saydıran pek çok kişi, EYT kapsamında yer alacak düzenlemeden de yararlanabilecek.
HİZMET TESPİTİ DAVASI HANGİ DURUMLARDA AÇILIR?<br><br>Hizmetin davacı çalışan tarafından sigortasız olarak görülmüş olması ve bu durumun SGK tarafından daha önce tespit edilmemiş olması gerekiyor.
EYT'de 2022 sinyali: İki formül düşünülüyor
Emeklilikte yaşa takılanlar için sevindirici haberler gelmeye devam ediyor. Esnaf için masaya iki talep geldi. Hem SSK'lılar hem de Bağ-Kur'lular heyecanlı bekleyiş içine girdi. Esnaf için konuşulan taleplerde prim 7200'e çekilmesi ve vergi kaydı olan kişinin borçlanma yapabilmesi yer alıyor. Konunun yeni yılda gündeme gelmesi beklenirken çalışmalardan çıkacak sonuç da EYT'liler tarafından takip ediliyor. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) çıkacak mı, ne zaman çıkacak? İşte son durum ve talepler hakkında detaylı bilgiler...
GENÇ İŞSİZLERE SANAYİ PROJELERİ Bakan Bilgin, şunları söyledi: “Emeklilerle ilgili çalışmamız var, emekli gelirleriyle, onların düzeltilmesiyle ilgili çalışmamız var. Bu çalışmayı çok kapsamlı bir şekilde yürütüyoruz. Çalışmada mesafe aldıkça bunu kamuoyuyla paylaşacağımı belirtmek isterim. Genç işsizlere dönük sanayide yeni projelerimiz var. Bunları doğrudan doğruya sanayinin içine koyarak, bunu ekonomiyle destekleyerek uygulayacağız. Onları işe koyduğumuz zaman onlara belli desteği vereceğiz, işi öğrendikleri zaman da onları işe koyduğumuz süre içerisinde yani üç ay, altı ay içerisinde, bizim desteğimizle çalıştıran işverenlerden onları istihdam etmesini isteyeceğiz."
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TÜİK rakamlarının açıklanmasının ardından emekli maaşlarında yüzde 10,48 oranında bir artış olması düşünülüyor.
5 aylık rakamlar baz alınarak yapılan hesaplamaların yanı sıra Aralık ayında da artması beklenen enflasyon nedeniyle yapılacak zam oranının en az yüzde 10'un üzerinde olması bekleniyor. Buna en düşük ve en yüksek emekli maaşlarında son durum da netlik kazanmaya başladı.
Söz konusu rakamlara göre zamlı emekli maaşları ile aylıkların şu şekilde olması bekleniyor:<br><br>Bağ Kur Tarım Emeklileri: 2.063 TL<br>Bağ Kur Esnaf Emeklileri: 2.596 TL<br>SSK Emeklisi (2000 Yılından Önce Emekli Olan): 2.899 TL<br>SSK Emeklisi (2000 Yılından Sonra Emekli Olan): 1.797 TL
Memur ve memur emeklilerinin ise 4c (Emekli Sandığı) kapsamında sayılanlar için ayrıca toplu sözleşme ile gelen enflasyon farklı ve yeni zam oranlarına göre farklı artışlar görülecek.
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tarafından yıl sonu enflasyon tahminlerinin yüzde 14'ten, 18,4'e çıkarılmasının ardından zam beklentisi de artmış durumda.
Yaklaşık %7 oranında enflasyon farkının olacağı tahmin edilmeye başladı. Böylece toplam zam seviyesi de artacak.
3 Ocak'ta belli olacak Aralık ayı enflasyon verilerinin ardından tüm memur ve memur emeklisinin alacakları enflasyon farkı ile maaş zam oranları netleşmiş olacak.
Enflasyonda yaşanan artış ve piyasalarda görünen zamlar emekli maaşları ile asgari ücrete yapılacak zamların yetersiz kalabileceği tartışmalarına da neden oluyor.
Ocak ayında emekli ve memur maaşlarına bir zam daha
Memurların beklediği haberler gelmeye devam ediyor. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türkiye'deki tüm emekli ve memurların maaşlarının yüzde 30-35 oranında artırılması kararı aldıklarını açıkladı. Öte yandan son 5 aylık enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından 2022 Ocak ayında emekli ve memurların ne kadar zam alacakları da netleşmiş durumda. Kesin rakam Ocak ayında belli olacak.