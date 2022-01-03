Bakan Bilgin: Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzün arkasındayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamalarda memurların maaşına yapılacak zam oranının yüzde 30.5 olacağını ve en düşük emekli maaşının da 2 bin 500 TL olacağını duyurdu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu.
"SÖZÜMÜZÜN ARKASINDAYIZ"
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Bilgin, mesajında şunları ifade etti:
"Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzün arkasındayız. Memurlarımızın maaşına yapılacak zam oranı yüzde 30.5 olarak belirlenmiştir. En düşük emekli maaşı ise 1,500 TL'den 2,500 TL'ye yükseltilmiştir. Hayırlı olsun."
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Emekliye zam oranı 30,5 en düşük emekli maaşı ise 2 bin 500 lira oldu
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KOSGEB, mikro ve küçük işletmelere (MKİ) hızlı destek programı kapsamında başvuruları sürüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, meslek lisesi ve üniversite mezunlarını istihdama dahil etme için KOSGEP çalışmasını duyurdu. İşte detaylar...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, mezunlara yönelik geliştirilen KOSGEB desteği hakkında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: KOSGEB destekleriyle ilgili bir müjdemizi paylaşmak istiyorum. Nisan ayında küçük işletmelere yönelik hızlı destek programı başlatmıştık. Bu programın kapsamını genişletiyoruz. Yeni mezun gençlerin istihdamı teşvik edilecek. Son 12 aydaki çalışan sayısını koruyup, meslek lisesi, üniversite mezunu gencimizi en az 12 ay boyunca istihdam eden işletmelerimize, 100 bin lira destek veriyoruz. <br><br>
<br>Kadın istihdamında bu rakam 110 bin lirayı buluyor. Mikro işletmelerde 2 ve küçük işletmelerde 5 personele kadar uygulanacak bu destek rakamı faizsiz olarak 2 yıl sonra 24 ayda geri ödenecek. Amacımız bu programla 75 bin yeni istihdam.
KOSGEB NEDİR?<br><br>Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Türkiye'deki küçük ve orta ölçekli işletmelerin ekonomideki rolünü ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini geliştirmek ve sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek amacıyla kurulmuş kamu kurumudur.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KOSGEB müjdesi: Destekler genişletilecek
KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı), sağladığı desteklerle sayısız kişiye iş fırsatı sunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu akşam kabine toplantısının ardından yaptığı açıklama ile KOSGEB desteklerinin genişletileceğine yönelik müjdeyi verdi. Peki, KOSGEB nedir?
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı enflasyon oranını açıkladı. Bununla beraber milyonların beklediği emekli ve memur maaş zammı netleşti. SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 25,48, memur ve memur emeklisi için 2022 maaş zammı da yüzde 27,48 düzeyinde gerçekleşti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından yeni memur zammının yüzde 30,5'e çıkarıldığını ve en düşük emekli maaşının ise 2.500 TL olarak belirlendiğini açıkladı.
Ek zammın duyurulmasının ardından 15 Ocak'a kadar bu ek zammın maaşlara yansıtılması bekleniyor.
Öte yandan 'Ek zam' ile beraber yeni memur zammı ile birlikte memur maaşları netleşti. İşte tablo tablo yeni maaşlar…
MEMUR MAAŞLARI 2022 (NET TL)<br><br>UNVAN VE DERECE - TEMMUZ 2021 - OCAK 2022<br><br>Vali - 22412 - 29247<br><br>Genel müdür (14) - 16177 - 21111<br><br>Şube müdürü (Lisans - 14) - 8526 - 11126
Memur (Lisans - 91) - 5277 - 6887<br><br>Öğretmen (14) - 6587 - 8596<br><br>Kaymakam 1. sınıf (14) - 14826 - 19348
Başkomiser (31) - 8522 - 11121<br><br>Polis memuru (81) - 7465 - 9741<br><br>Uzman doktor (14) - 10126 - 13214
Hemşire (Lisans - 51) - 6391- 8340<br><br>Mühendis (14) - 8703 - 11357<br><br>Teknisyen (Lise - 111) - 5491 - 7165
Araştırma görevlisi (71) - 8265 - 10785<br><br>Vaiz (14) - 6844 - 8931<br><br>Avukat (14) 8311 - 10845
En düşük memur maaşı - 4880 - 6368<br><br>
NOT: Maaş hesaplamalarında eşi çalışmayan kişiye ödenen aile yardımı ve 0-6 yaş grubu 2 çocuk yardımı esas alınmıştır.<br><br>
YENİ EMEKLİ MEMUR MAAŞLARI 2022 (NET - TL)<br><br>UNVAN VE DERECE - TEMMUZ 2021 - OCAK 2022<br><br>Müsteşar (11) - 11806 - 15406<br><br>Genel müdür (11) - 10435 - 13617<br><br>Şube müdürü (Lisans - 14) - 4004 - 5225
Memur (Lisans - 14) - 3918 - 5112<br><br>Öğretmen (14) - 4029 - 5257<br><br>Kaymakam 1. sınıf (14) - 6840 - 8926
Başkomiser (14) - 4167 - 5437<br><br>Polis memuru (81) - 4167 - 5437<br><br>Hemşire (Lisans - 14) - 3916 - 5110
Mühendis (14) - 4913 - 6411<br><br>Teknisyen (Lise -14) - 3419 - 4461<br><br>Profesör (14) - 9346 - 12191
Memur ve emekli maaşlarına ek zam belli oldu: İşte meslek meslek yeni maaş tablosu
Milyonlarca emekli ve memurun beklediği enflasyon zammı bugün sabah saatlerinde belli olmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugünkü kabine toplantısı sonrası ek zammı duyurdu. Toplu sözleşme zammı yüzde 5'ten yüzde 7,5'e yükseltilerek memur zammı yüzde 30,5 olarak revize edildi. Bununla beraber kamu çalışanlarının yeni maaşları da netleşti. İşte kalem kalem yeni maaşlar...