Ekonomi Bakan Bilgin Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzün arkasındayız
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Bilgin: Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzün arkasındayız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı emekli ve memura ek zam açıklaması sonrasında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Bilgin paylaşımında "Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzün arkasındayız" ifadesini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Bilgin: Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzün arkasındayız
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamalarda memurların maaşına yapılacak zam oranının yüzde 30.5 olacağını ve en düşük emekli maaşının da 2 bin 500 TL olacağını duyurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu.

"SÖZÜMÜZÜN ARKASINDAYIZ"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Bilgin, mesajında şunları ifade etti:

"Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzün arkasındayız. Memurlarımızın maaşına yapılacak zam oranı yüzde 30.5 olarak belirlenmiştir. En düşük emekli maaşı ise 1,500 TL'den 2,500 TL'ye yükseltilmiştir. Hayırlı olsun."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Emekliye zam oranı 30,5 en düşük emekli maaşı ise 2 bin 500 lira oldu
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Emekliye zam oranı 30,5 en düşük emekli maaşı ise 2 bin 500 lira oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KOSGEB müjdesi: Destekler genişletilecek
FOTOĞRAF 6
Title
KOSGEB, mikro ve küçük işletmelere (MKİ) hızlı destek programı kapsamında başvuruları sürüyor.
Title
Cumhurbaşkanı Erdoğan, meslek lisesi ve üniversite mezunlarını istihdama dahil etme için KOSGEP çalışmasını duyurdu. İşte detaylar...
Title
Cumhurbaşkanı Erdoğan, mezunlara yönelik geliştirilen KOSGEB desteği hakkında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: KOSGEB destekleriyle ilgili bir müjdemizi paylaşmak istiyorum. Nisan ayında küçük işletmelere yönelik hızlı destek programı başlatmıştık. Bu programın kapsamını genişletiyoruz. Yeni mezun gençlerin istihdamı teşvik edilecek. Son 12 aydaki çalışan sayısını koruyup, meslek lisesi, üniversite mezunu gencimizi en az 12 ay boyunca istihdam eden işletmelerimize, 100 bin lira destek veriyoruz. <br><br>
Title
<br>Kadın istihdamında bu rakam 110 bin lirayı buluyor. Mikro işletmelerde 2 ve küçük işletmelerde 5 personele kadar uygulanacak bu destek rakamı faizsiz olarak 2 yıl sonra 24 ayda geri ödenecek. Amacımız bu programla 75 bin yeni istihdam.
Title
KOSGEB NEDİR?<br><br>Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Türkiye'deki küçük ve orta ölçekli işletmelerin ekonomideki rolünü ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini geliştirmek ve sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek amacıyla kurulmuş kamu kurumudur.
Title
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KOSGEB müjdesi: Destekler genişletilecek
KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı), sağladığı desteklerle sayısız kişiye iş fırsatı sunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu akşam kabine toplantısının ardından yaptığı açıklama ile KOSGEB desteklerinin genişletileceğine yönelik müjdeyi verdi. Peki, KOSGEB nedir?

Memur ve emekli maaşlarına ek zam belli oldu: İşte meslek meslek yeni maaş tablosu
FOTOĞRAF 17
Title
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı enflasyon oranını açıkladı. Bununla beraber milyonların beklediği emekli ve memur maaş zammı netleşti. SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 25,48, memur ve memur emeklisi için 2022 maaş zammı da yüzde 27,48 düzeyinde gerçekleşti.
Title
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından yeni memur zammının yüzde 30,5'e çıkarıldığını ve en düşük emekli maaşının ise 2.500 TL olarak belirlendiğini açıkladı.
Title
Ek zammın duyurulmasının ardından 15 Ocak'a kadar bu ek zammın maaşlara yansıtılması bekleniyor.
Title
Öte yandan 'Ek zam' ile beraber yeni memur zammı ile birlikte memur maaşları netleşti. İşte tablo tablo yeni maaşlar…
Title
MEMUR MAAŞLARI 2022 (NET TL)<br><br>UNVAN VE DERECE - TEMMUZ 2021 - OCAK 2022<br><br>Vali - 22412 - 29247<br><br>Genel müdür (14) - 16177 - 21111<br><br>Şube müdürü (Lisans - 14) - 8526 - 11126
Title
Memur (Lisans - 91) - 5277 - 6887<br><br>Öğretmen (14) - 6587 - 8596<br><br>Kaymakam 1. sınıf (14) - 14826 - 19348
Title
Başkomiser (31) - 8522 - 11121<br><br>Polis memuru (81) - 7465 - 9741<br><br>Uzman doktor (14) - 10126 - 13214
Title
Hemşire (Lisans - 51) - 6391- 8340<br><br>Mühendis (14) - 8703 - 11357<br><br>Teknisyen (Lise - 111) - 5491 - 7165
Title
Araştırma görevlisi (71) - 8265 - 10785<br><br>Vaiz (14) - 6844 - 8931<br><br>Avukat (14) 8311 - 10845
Title
En düşük memur maaşı - 4880 - 6368<br><br>
Title
NOT: Maaş hesaplamalarında eşi çalışmayan kişiye ödenen aile yardımı ve 0-6 yaş grubu 2 çocuk yardımı esas alınmıştır.<br><br>
Title
YENİ EMEKLİ MEMUR MAAŞLARI 2022 (NET - TL)<br><br>UNVAN VE DERECE - TEMMUZ 2021 - OCAK 2022<br><br>Müsteşar (11) - 11806 - 15406<br><br>Genel müdür (11) - 10435 - 13617<br><br>Şube müdürü (Lisans - 14) - 4004 - 5225
Title
Memur (Lisans - 14) - 3918 - 5112<br><br>Öğretmen (14) - 4029 - 5257<br><br>Kaymakam 1. sınıf (14) - 6840 - 8926
Title
Başkomiser (14) - 4167 - 5437<br><br>Polis memuru (81) - 4167 - 5437<br><br>Hemşire (Lisans - 14) - 3916 - 5110
Title
Mühendis (14) - 4913 - 6411<br><br>Teknisyen (Lise -14) - 3419 - 4461<br><br>Profesör (14) - 9346 - 12191
Title
Title
Memur ve emekli maaşlarına ek zam belli oldu: İşte meslek meslek yeni maaş tablosu
Milyonlarca emekli ve memurun beklediği enflasyon zammı bugün sabah saatlerinde belli olmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugünkü kabine toplantısı sonrası ek zammı duyurdu. Toplu sözleşme zammı yüzde 5'ten yüzde 7,5'e yükseltilerek memur zammı yüzde 30,5 olarak revize edildi. Bununla beraber kamu çalışanlarının yeni maaşları da netleşti. İşte kalem kalem yeni maaşlar...
Meteorolojiden sekiz ile sel uyarısı

Meteorolojiden sekiz ile sel uyarısı

Artan sıcaklıklarla birlikte karlar hızla eriyecek.
Devre arasının en dikkat çeken transferi

Devre arasının
en dikkat çeken transferi

​Edin Visca'nın hangi takıma imza atacağı belli oldu.
Öztürk Yılmaz: Kılıçdaroğlu algıyı üzerine toplamak için şov yapıyor

En düşük emekli maaşı 2500 lira oldu.

​Son 24 saatin koronavirüs tablosunda veriler korkutucu seviyede.

Analistler yatırımcılar için yanıtladı: Düşüş sürecek mi?

​2021'de fiyatı en çok artan ve düşen ürünler belli oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.