7 Ekim döviz fiyatları: Dolar kaç lira oldu, euro ne kadara satılıyor? Doların fiyatı ne kadar oldu? Döviz fiyatlarında 7 Ekim fiyatları belli oldu. Yeni günde yatırımcılar doların fiyatının ne kadar olduğunu, euronun kaç liradan alınıp satıldığını merak etmeye başladı. Yeni günde döviz fiyatları şöyle..

Haber Merkezi 07 Ekim 2020, 09:30 Son Güncelleme: 07 Ekim 2020, 09:41 AA