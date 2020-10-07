Doların fiyatı ne kadar oldu?

ABD Başkanı Donald Trump'ın ekonomik canlandırma paketine ilişkin görüşmeleri birden bire iptal etmesinin ardından güvenli liman varlıklara olan talebin artmasıyla başlıca para birimleri karşısında kazanımlarını koruyan dolar, iç piyasada da yeni güne, Salı kapanışa doğru yükseldiği 7.79 - 7.80 lira aralığında başladı.
Yeni günde yatırımcılar doların fiyatının ne kadar olduğunu, doların kaç liradan alınıp satıldığını merak ediyor. 7 Ekim döviz fiyatları şöyle..
DOLAR KAÇ LİRA OLDU? (7 EKİM DÖVİZ FİYATLARI)
İstanbul serbest piyasada dolar 7,7920 liradan, avro 9,1500 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 7,7900 liradan alınan dolar, 7,7920 liradan satılıyor. 9,1480 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,1500 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,7770 lira, avronun satış fiyatı ise 9,1630 lira olmuştu.