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Gündem Yavuz ve Kanuni sondaj gemileri yeni göreve hazırlanıyor Mersinde yoğun ilgi
MERSİN

Yavuz ve Kanuni sondaj gemileri yeni göreve hazırlanıyor: Mersin'de yoğun ilgi

Doğu Akdeniz'de sondaj arama çalışmaları sonrası yeni göreve hazırlanan Yavuz ve Kanuni sondaj gemilerinin, Mersin Taşucu Limanı'nda bakım ve ikmal işlemleri sürüyor. Yoğun ilgi gösterdiği gemilerin sahile yakın bölgeye demirlemesi üzerine, vatandaşlar cep telefonlarıyla anı ölümsüzleştiriyor.

Haber Merkezi DHA
Taşucu açıklarındaki sondaj gemileri, yoğun ilgi görüyor.
Taşucu açıklarındaki sondaj gemileri, yoğun ilgi görüyor.

Selçuklu- 1 kuyusunda çalışmalarını tamamlayarak, bir sonraki görevine hazırlık, bakım ve ikmal işlemleri için Taşucu Limanı'na dönen Yavuz sondaj gemisinde, yeni lokasyonda sondaj faaliyetine devam etmesi için hazırlıklar sürdürülüyor.

Silifke ilçesi Taşucu Limanı'nda demirleyen gemiye, vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. ‘Kanuni’ gemisine yakın bir bölgede demirleyen Yavuz sondaj gemisini görenler, cep telefonlarıyla anı ölümsüzleştiriyor. Yavuz ile birlikte bakımları süren Kanuni sondaj gemisi de Taşucu Limanı'na yakın bölgede geceleri ışıkları açık bir şekilde bekletiliyor. Sahilde oturanlar, ışık saçan iki gemiyi izleme fırsatı buluyor.


'GURUR VERİCİ'

Kanuni gemisinin çıkmasını beklerken, Yavuz'un da sahile yakın bölgeye geldiğini anlatan vatandaşlardan Yusuf Şeker (43), "Gemiler geldiğinden beri takip ediyoruz. Son sürat bakımları yapılıyor. Birkaç güne kadar çıkacağını duyduk. Yoldan geçen araçlar, vatandaşlar buraya gelip gemilere bakıyorlar. Burada selfie yapıyorlar. Bizler için gurur duyulacak bir şey" dedi.

'SONUNA KADAR DESTEKLİYORUM'

Petrol arama gemilerinin bu konuma gelmesinden dolayı gururlu olduklarını anlatan Mehmet Keskin ise, "Ben satış temsilcisiyim. Bu gemileri görünce durdum, görmek istedim. Petrol arama faaliyetlerini sonuna kadar destekliyorum. Bu gurur verici bir olay. İnşallah başarılı olurlar. Başarılı olacaklarına da eminim" diye konuştu.

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