10 yılda Esenler’de yaklaşık 98 bin riskli yapının 56 bini yenilendi. Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, depremle ilgili alınacak en önemli tedbirin eski binaların yenilenmesi olduğunu belirtti. Esenler güney rezerv alanında basın mensuplarıyla biraya gelen Göksu, özellikle 17 Ağustos 1999 sonrasında depremin ortaya çıkardığı tablonun ardından yapı stoklarının yenilenmesi konusunda çok ciddi bir mesafe katedildiğini, bu tarihten itibaren Türkiye’nin her yerinde çok aktif çalışmalarla yapıldığını söyledi.

YOL HARİTASI BELİRLENDİ

Başkan Göksu, Esenler ilçesinin yaklaşık 18,5 kilometre yüz ölçümüne sahip olduğunu, bu alanın 7,4 milyon metrekaresinde normal nüfusun yaşadığını belirterek, “Bu alanda artık yapılaşma bitmiş, bina stoklarının en yenisi 30 yıllara varıyordu. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 2006 yılı verilerine göre 98 bin 160 konutta problem vardı. Bu konutların yenilenmesi ile ilgili kendimize bir yol haritası belirledik. Şu ana kadar yaklaşık 56 bin konut yenilendi. Bu konutların yaklaşık 6 bini kamu eliyle, diğerleri özel sektör-kamu iş birliği ve özel sektör- şahsılar aracılığıyla yapıldı” ifadesini kullandı.

EN SORUNLU İLÇELERDEN

Esenler’in, yapı stoku açısından İstanbul’un en sorunlu ilçelerden biri olduğunu vurgulayan Göksu, “Kilometrekareye en fazla insan düşen ilçelerin başında geliyoruz. Depremle ilgili alınacak tek bir tedbir var. Eski binaların yenilenmesi” diye konuştu. Açıklaması sırasında Esenler’in eski binalarını ve krokilerini de gösteren Göksu, şunları söyledi: ”Esenler’de büyük dönüşümler yaparak depremle ilgili riski azaltma gayreti içine girdik. Bir taraftan afet riski taşıyacak konutlarımızın yenilenmesi üzerine, diğer taraftan olası bir afette nasıl tedbirler alırız diye yoğunlaştık. Olası tedbirlerle ilgili, Türkiye’de ender belediyelerde var olan tam donanımlı 51 ayrı fonksiyona sahip, her girdiği yerde her türlü afet riski ile mücadele edebilecek, afette kurtarma ekipmanı içeren özel bir araç aldık. Türkiye’de bu araçtan, AFAD, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve bizim gibi birkaç belediye vardır. Türkiye’nin herhangi bir yerinde afet söz konusu olduğunda 24 saate göreve hazırdır.” Göksu, ayrıca şu anda 240 bin metrelik bir millet bahçesinin vatandaşlar tarafından kullanıldığını hatırlatarak, “Türkiye’nin en büyük millet bahçesini yapıyoruz. Dünyada kentsel dönüşümle üretilen en büyük şehir parkı olacak” dedi.

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HEDEF 2023’TE RİSKLİ YAPILARI BİTİRMEK

Göreve geldiklerinde Esenler’in yüzde 86’sının ruhsatsız, imarsız ve riskli yapılardan oluştuğunu dile getiren Göksu, “Şu anda bu oran yüzde 60. Geriye kalan konutlarımızın hangi yöntemle hangi süreç içerisinde dönüşeceği takvim olarak ortada. Hedefimiz Esenler’i, 2023 yılına kadar riskli yapıların büyük bir bölümünü bitirmiş bir ilçe haline getirmek. Şu anda içinde bulunduğumuz alan rezerv alanıdır. 8,7 milyon metrekare yeni bir alan ilave edilerek, bu alan deprem için dönüşüm alanı ilan edildi. Buraya dönüşüm konutlarımızı inşa ediyoruz” şeklinde konuştu.