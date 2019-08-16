Ekonomi Milyonlarca konut güvensiz
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Milyonlarca konut güvensiz

İNTES Başkanı Koloğlu, ülke genelindeki milyonlarca yapı stokunun güvensiz olduğunu belirterek, "Risk haritaları çıkarmalı ve buna dayalı olarak riskleri yenilikçi yaklaşımlar ve uygun yapı standartlarıyla asgariye indirmeye gayret etmeliyiz. Konut politikalarını, doğal afet riskleri kapsamında yeniden oluşturmalıyız." ifadesini kullandı.

Haber Merkezi AA
Foto: Havadan İstanbul
Foto: Havadan İstanbul

Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) Başkanı Celal Koloğlu,, "17 Ağustos Depremi"nin yıl dönümü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, toplumsal bellekte büyük yara açan söz konusu felaketin bir daha yaşanmaması için herkese önemli sorumluluk düştüğüne dikkati çekti.

Binaların yıkılmasına depremin değil depremi hiçe sayan bakış açısının yol açtığını ifade eden Koloğlu şunları kaydetti:

"Topraklarımızın yüzde 90'ından fazlası deprem riski altında, büyük şehirlerimiz 1. ve 2. derece deprem bölgeleri üzerinde kurulu. Bu gerçeği değiştiremeyiz. Depremi önleyemediğimize göre, onun yıkıcı etkilerini yok edecek önlemleri hayata geçirmeliyiz. Depreme dayanıklı kaliteli yapılar ve depreme hazırlıklı, bilinçli bir toplum inşa etmeliyiz. Şunu unutmayalım ki projesi mühendislik kurallarına uygun, kaliteli malzeme ve eğitimli, mesleki yeterlilik belgeli işçiyle depreme dayanıklı konutlar inşa ettiğimiz takdirde depremden korkmamıza gerek yok."

Koloğlu, kentsel dönüşümün kapsamlı imar reformuyla planlanması gerektiğini belirterek Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek bu dönüşümde yer alacak müteahhitlerin yeterliliklerinin tespit edilmesi ve kriterlerinin belirlenmesinin son derece önemine işaret etti.

Türkiye'deki milyonlarca yapı stokunun güvensiz olduğunu ifade eden Koloğlu deprem politikalarına dair şu değerlendirmede bulundu:

"Risk haritaları çıkarmalı ve buna dayalı olarak riskleri yenilikçi yaklaşımlar ve uygun yapı standartlarıyla asgariye indirmeye gayret etmeliyiz. Konut politikalarını, doğal afet riskleri kapsamında yeniden oluşturmalıyız. Güvenli yapıların inşa edilmesinde en önemli unsurlardan biri mesleki yeterliliğe sahip iş gücü ile çalışmaktır. İnsan hayatına odaklanan eserler, işinin normlarını bilen kişiler tarafından inşa edilmelidir. Bu konuda sektörümüzde önemli bir gelişme kaydedildi. Artık inşaat sektöründe mesleki yeterlilik belgesine sahip olmayan işçi çalıştırılamayacak."

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