Ailenin ağır abisi: Robotik insansız kara aracı Kapgan İDEF'te

“Kapgan bizim orta sınıf ikinci seviye insansız kara aracımız. Özellikle biliyorsunuz HAVELSAN’ın Dijital Birlik konsepti var. Bu Dijital Birlik konseptinin ağır üyesi diyebiliriz. Kapgan yaklaşık 2,5-3 ton ağırlığında faydalı yüküyle birlikte 3 tona kadar çıkabiliyor. Yaklaşık 500 kilometrelik bir menzili var. Bunun 100 kilometresi sessiz motta diyoruz. Ayrıca üzerine farklı tip faydalı yük silahlar entegre edilebiliyor. Şu anda da mevcutta yeni robotik x’in 30 milimlik 30, çarpı 113 metre iki modeli var. Bu silahta bildiğiniz üzere yaklaşık 2 kilometreden etkili bir vuruş kabiliyetine sahip 25 milimlik söz edilebiliyor. Tabii bu platformları biz üretmiyoruz. Bunlarla çalışan alt yüklenici firmalarımız var, iş ortaklarımız var. Onlarla birlikte çalışıyoruz. Akıl katıyoruz, bunu bir robot haline getiriyoruz. Kapgan da böyle bir robot ve yakında Kapgan’nın tekerlekli versiyonunun yanında paletli versiyonunu da görebileceksiniz”