Düşmanın iletişimini 'MERT' kesecek

MERT
METEKSAN Savunma, bu yıl 16’ıncısı düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda (IDEF’23) 6 yeni ürününü sergiliyor. Firmanın yeni ürünlerinden MERT Taşınabilir Elektronik Taarruz Sistemi ve FELIX Mobil İHA Savunma Sistemi, muharebe sahasında Mehmetçik’e operasyonel üstünlük sağlayacak. METEKSAN Savunma Haberleşme Bölümü İş Geliştirme Direktörü Harun Solmaz, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, 6 yeni ürün ile fuarda yerlerini aldıklarını, bu ürünlerin başında özellikle elektronik harp alanında yakın zamanda çok başarılı işler yapan MERT Taşınabilir Elektronik Taarruz Sisteminin geldiğini belirtti.
MERT’in kendi alanında çığır açacak bir projenin çıkışı olduğunu ifade eden Solmaz, "Özellikle silahlı kuvvetlerimizin son zamanlarda ihtiyacı olan bir çerçevede geliştirilmiş bir ürünümüz. O öncelikli olarak bu burada lansmanını yaptığımız, öne çıkardığımız bir çalışma. Bir diğer ürünümüz de Ulaq ailesinin yeni bir ferdi. Kamikaze ona ’Kama’ dedik. İnşallah hani envantere girdiğinde gerçekten kendini gösterecek ve yakın zamanda da özellikle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, Deniz Kuvvetlerimizin başarılı operasyonuna katkı sağlayacağını değerlendiriyoruz" dedi.
MERT düşmanın iletişimini kesecek
Muharebe alanında genelde bu jammerlar sayesinde dost düşman konuşmalarında ciddi bir sıkıntı yaşandığını anlatan Solmaz, şunları kaydetti:
FELIX dron saldırılarını engelleyecek
FELIX Mobil İHA Savunma Sistemi hakkında da bilgi veren Solmaz, "Son dönemde biliyorsunuz dron tehditleri inanılmaz farklı tipte saldırılarla silahlı kuvvetlerimizi ve kolluk kuvvetlerimizi rahatsız etmekte. Bu konuyla ilgili yeni bilgi geliştirdiğimiz ürün de bu fuarda karşımıza çıktı. Adına ’FELIX’ dedik. Sahip olduğumuz AEAS radarı ve sahip olduğumuz jammer sistemiyle hareket halindeki bir konvoyun dron saldırılarından, sürü saldırılarından korunması üzerine kurulu yaptığımız yeni bir çalışmamış. Umarım bunu özellikle VURAN aracına MERT’i entegre ettiğimiz altyapıyla birlikte kullanacak bir versiyonu yakın zamanda sizlere göstereceğiz. Bunun da gerçekten anlamlı bir şekilde kritik birçok hareket halindeki birliklerinizin korunmasında görev alacağını değerlendiriyoruz. Bu fuarda da bunu sergiliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.