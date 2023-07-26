Düşmanın iletişimini 'MERT' kesecek

Helikopter Engel Tespit Sisteminin (HETS) de fuarda tanıtıldığını vurgulayan Solmaz, "Uzak menzillerden elektrik hatların test ederek aslında can güvenliği sağladığı bir projenin çıkışıdır. Son zamanlarda biliyorsunuz helikopter kazalarında insanlarımızı da kaybettik. Bunun çıkışı olarak yine Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) önderliğinde başlatılan bir projenin sonucudur. Yaygınlaştırılmasıyla birlikte gerçekten silahlı kuvvetlerimizin üzüntülü yaşa haberleri azaltmayı hedefliyoruz. Bir diğer ürünümüz de yine Deniz Kuvvetlerimizin gücüne güç katılan bu insansız deniz araçları ve daha küçük deniz araçlarında kullanılacak olan sonar sistemi. Zaten MİLGEN gemilerinde karakol gemilerinde kullanılan bir MİLGEM sonarımız var. Onun bir ürünü salınabilir bir sonar sistemiyle sizlerin karşısına çıktık bu fuarda. Onların da detaylı olarak bilgilerini kullanıcılarımıza, silahlı kuvvetlerimize ve meraklı ziyaretçilerimize anlatıyoruz" diye konuştu.