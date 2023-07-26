Pusat'la IDEF’e damga vuran TÜMOSAN 460 beygirlik yerli motoruyla savunmaya 'güç' verecek

TÜMOSAN Pusat ve yerli motorları fuarda görücüye çıkardı
IDEF’23 fuarı ikinci gününde ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Fuar’da Tümosan yüzde yüz yerli ve milli olan hibrit aracı Pusat’ı tanıtıyor. Araç ziyaretçiler tarafından büyük ilgi görüyor.
Sessiz ve keşif gözetleme gibi operasyonlarda kullanılan araç, sahra hastaneleri gibi alanlarda da jeneratör görevi alabiliyor. Ayrıca, araç 30 kilometreye kadar elektrikli motor ile çalışabiliyor. Öte yandan, araç üzerinde ise SARP silah sistemi ve drone bulunuyor.