Pusat'la IDEF’e damga vuran TÜMOSAN 460 beygirlik yerli motoruyla savunmaya 'güç' verecek

Fuarın yoğun geçtiğini belirten şirketin Tasarım Müdürü Emre Yener,

“Bu yoğunluğu bekliyorduk. Fuarda Hibrit aracımız Pusat’I tanıtıyoruz. İlk kez 2021 IDEF fuarında demosunu göstermiştik. Bu senede aracın portatifini sergiliyoruz. Araç, kendisi modüler yapıya sahip diğer araçlardan farklı olarak. Şasesi var, üzerinde ayrı mürettebat kabini bulunuyor. Mayın ve balistik özelliklerini arttırabiliyoruz. Araç 30 kilometreye kadar elektrik motoruyla görev yapabiliyor. Aracın en büyük özelliği sessiz operasyon, sessiz keşif gözetleme gibi görevlerde bulanabiliyorsunuz. Termal görünürlüğü azaltabiliyorsunuz. Bunun dışında aracı jeneratör olarak da kullanabiliyorsunuz. Aracın motoru 310 beygir, 4 silindirli ve 5.2 litrelik dizel motor. Araç seri hibrit tamamen elektrik tahrikli bir itki sistemine sahip. Silah sistemi olarak da ASELSAN’ın SARP silah sistemini kullanıyoruz. Araç şu anda yapım aşamasında envantere eklenmedi. Aracın üzerinde geliştirmeler devam ediyor” şeklinde konuştu.