Ekonomi Airbusdan anlaşmasız Brexit açıklaması Felaket olur
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Airbus'dan anlaşmasız Brexit açıklaması: Felaket olur

Airbus Başkan Yardımcısı Katherine Bennet, anlaşmasız bir Brexit’in Airbus için bir felaket olacağını söyledi ve “İdare edilmiş ‘anlaşmasız Brexit’ diye bir şey yok, ve bu durum bizim için bir felaket olacak” uyarısı yaptı.

Haber Merkezi DHA
Airbus'dan anlaşmasız Brexit'e ilişkin dikkat çekici açıklama.
Airbus'dan anlaşmasız Brexit'e ilişkin dikkat çekici açıklama.

Airbus Başkan Yardımcısı Katherine Bennet, anlaşmasız bir Brexit’in Airbus için bir felaket olacağını söyledi.

Bennet, BBC’ye yaptığı açıklamada, Brexit’in anlaşmasız olması durumunda çok zor kararlar almak zorunda kalacaklarını belirterek, şirketin Brexit hazırlıkları kapsamında milyonlarca euro harcadıklarını ve yurtdışında üretim yerine Birleşik Krallık’ta bulunan Airbus fabrikalarında yedek parça stoklarını artırdıklarını söyledi.

Bennet ayrıca, firmanın 9 bin uçaklık bir sipariş listesi olduğunu ve binlerce Birleşik Krallık vatandaşının çalışmaya devam etmek zorunda olduğunu söyledi ve “Önümüzdeki birkaç yıl içinde yatırımlarla ilgili önemli karar almak zorunda kalacağız” dedi.

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Jeotermal serada domates üretiyorlar
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Jeotermal serada domates üretiyorlar

Online tanzim satışı başladı
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Tanzim satışlar Ankara'nın ardından İstanbul'da da online olarak uygulanmaya başlandı. PTT'nin internet adresinde yer alan meyve ve sebzelerin tanzim fiyatlarıyla satılacağı açıklandı. Tüm ürünler PTT Kargo ve Lojistik aracılığıyla vatandaşlara ulaştırılacak.
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epttavm.com üzerinden ilk etapta, salatalık, sivri biber, patlıcan, soğan, patates, domates, kırmızı biber ve çarliston biberden oluşan 8 çeşit sebze satışa sunuldu. İşte online olarak satılan ürün ve fiyatları:
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Kırmızı Biber - 6 TL Antalya ve Mersin bölgelerinde üretilmektedir.
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Çerliston Biber - 6 TL Antalya ve Mersin bölgelerinde üretilmektedir.
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Sivri Biber - 6 TL Antalya ve Mersin bölgelerinde üretilmektedir.
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Salatalık - 4 TL Antalya ve Mersin bölgelerinde üretilmektedir.
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Patlıcan - 4,5 TL Antalya bölgesinde üretilmektedir.
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Soğan - 2 TL Ankara ve Kütahya bölgelerinde üretilmektedir.
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Patates - 2 TL İzmir bölgesinde üretilmektedir.
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Domates - 3 TL Antalya bölgesinde üretilmektedir.
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pttavm'nin 'Türkiye Kazanacak' etiketiyle sattığı ürünler için kampanya geçerlilik tarihi : 11-02-2019 01-05-2019 belirtilirken, ürünlerin birçoğunun tükendiği gözlendi.
Online tanzim satışı başladı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, tanzim satışın online olarak da yapılacağını duyurdu. Turhan, "Sebze ve meyve fiyatlarının ciddi yükselişi ile birlikte enflasyonla topyekûn mücadele kapsamında vatandaşlarımıza ekonomik fayda sağlamak amacıyla uygulama koyulan tanzim satışlarını yakın zamanda Türkiye'nin Milli Pazaryeri Platformu www.epttavm.com 'da başlatıyoruz" dedi.
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Emekli astsubay devlet desteğiyle çiftlik kurdu
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Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK), astsubay olarak 21 yıl görev yaptıktan sonra emekli olan 53 yaşındaki Özer Varol, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldığı destekle 50 bin tavuk kapasiteli çiftlik kurdu.
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Farklı illerde görev yaptıktan sonra emekliye ayrılıp memleketi Malatya'ya dönen Varol, gününün çoğunu bir şey yapmadan geçirince bu durumdan sıkılmaya başladı. Meslek hayatında sürekli aktif olduğu için emeklilikten sonra bu durumdan rahatsızlık duyan Varol, arkadaşlarıyla sohbeti sırasında konu olan tavuk çiftliği ile ilgili araştırmaya yöneldi.
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Varol, ön çalışmalarının ardından TKDK'nin Malatya İl Koordinatörlüğüne giderek verilen desteklerle ilgili bilgi aldı. Akçadağ ilçesindeki arazisine tavuk çiftliği kurmak için başvuruda bulunan Varol, TKDK'den aldığı hibeyle 50 bin tavuk kapasiteli çiftlik kurdu.
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Çiftlikte yıllık 900 ton beyaz et üretimi yapan Varol, bununla da yetinmeyip çiftliğin çatı kısmına yine TKDK'den aldığı destekle güneş enerjini paneli kurdu. Varol, tam kapasitesi 600 kilovatlık olan sistemden ürettiği elektrikle hem tesisin enerjisini karşılıyor hem de gelir sağlıyor.
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Özer Varol, yaptığı açıklamada, astsubay olarak 21 yıl boyunca ülkeye hizmet ettiğini ve emekliye ayrıldığını söyledi. Emekliliğin kendisine göre olmadığını anladığını vurgulayan Varol, Özellikle 4-5 saatlik uykudan sonra günün büyük bir kısmı boş kalmaya başladı. Bir aile toplantısında tavuk çiftliği olan bir arkadaşla konuştum. Ona bazı sorular sordum ve oradan kalktığımda tavuk çiftliği kurmaya karar verdim. diye konuştu.
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Kararının ardından araştırmalara başladığını ve devlet desteklerini incelediğini dile getiren Varol, şöyle devam etti: Özellikle Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun çok büyük bana avantajları oldu. Ziyaret ettiğimde sanki kendi ailemden biriymiş gibi davrandılar uzman arkadaşlar ve bana bu konuda çok aktif yönlendirici faaliyetlerde bulundular. Ayrıca koordinatörümüz yine davet etti ve kendi de bilgilerde bulundu. Ben ilk çiftliğimi kurdum. Randımanlı olunca ikinci çiftliğime başladım. Şu anda 50 bin kapasiteli çiftliğimde tamamı iyi tarım uygulamasıyla hayvanlar yetişiyor. Birinci kalitede sağlıktan yana hiçbir riski olmayan beyaz et üretiyorum.
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Varol, çiftliğinde kullandığı elektrik nedeniyle faturalar yüksek gelince güneş enerji santrali konusunda araştırma yaptığını anlattı.
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Çiftliğin üst kısmında bulunan 4 bin 500 metrekarelik alanın boş durduğunu ifade eden Varol, şunları söyledi: Proje üzerine çalıştım ve yine kurumdan da fikir aldım. İki yıllık ön araştırma ve proje faaliyetim oldu. Bunun sonunda 600 kilovatlık çatı projesini hayata geçirdim. Yatırım 110 bin dolar civarında yıllık ülkemin dışarıya gidecek dövizini engellemiş oldum ayrıca 306 ton karbondioksit salınımını engelledim. Emekli olup bir kenara oturmaktansa gerçekten ömür boyu gururla sergileyeceğim gıda ve enerji alanında yatırım yaptım. Bunun haklı gururunu yaşıyorum.
Emekli astsubay devlet desteğiyle çiftlik kurdu
TSK'den, astsubay olarak 21 yıl görev yaptıktan sonra emekli olan Özer Varol, TKDK'den aldığı destekle 50 bin tavuk kapasiteli çiftlik kurdu. Çiftliğinde işlerini yola koyan Varol, 3 yıllık araştırmanın sonucunda yine destek alarak çiftliğinin çatısına kurdurduğu güneş enerji santralinden enerji elde ediyor. Özer Varol, "Emekli olup bir kenara oturmaktansa gerçekten ömür boyu gururla sergileyeceğim gıda ve enerji alanında yatırım yaptım" dedi. dedi.
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