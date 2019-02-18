Ekonomi Hazine 2,56 milyar lira borçlandı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Hazine 2,56 milyar lira borçlandı

Hazine, bugün düzenlediği tahvil ihalesinde 2 milyar 564,7 milyon lira borçlandı. İhalede basit ve bileşik faiz yüzde sıfır, dönemsel faiz yüzde 9,12 oldu.

Haber Merkezi AA
Hazine son tahvil ihalesiyle birlikte piyasaya toplam 2 milyar 564,7 milyon lira borçlandı.
Hazine son tahvil ihalesiyle birlikte piyasaya toplam 2 milyar 564,7 milyon lira borçlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ihalede 6 yıl (2359 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirdi.

İhalede basit ve bileşik faiz yüzde sıfır, dönemsel faiz yüzde 9,12 oldu.

Nominal teklifin 1 milyar 132 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 749 milyon lira, net satış 739,7 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 975 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 60 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 850 milyon liralık satış yapıldı.

Hazine böylece piyasaya toplam 2 milyar 564,7 milyon lira borçlandı.

Bakan Pakdemirli: Mart ayında ödemelerimiz olacak
EKONOMİ
Bakan Pakdemirli: Mart ayında ödemelerimiz olacak

Otomotiv sektörünü korkutan rapor: Yüz binlerce kişi işsiz kalabilir
EKONOMİ
Otomotiv sektörünü korkutan rapor: Yüz binlerce kişi işsiz kalabilir

Yabancıya konut satışında Ocak ayı rekoru
EKONOMİ
Yabancıya konut satışında Ocak ayı rekoru
/**/
Bunun adı soygundur

Bunun adı soygundur

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Isparta'da konuştu.
İdlib'te çifte saldırı

İdlib'te çifte saldırı

Bombalı saldırılarda 15 kişi öldü, 30 yaralı var.
İttifak genişliyor

İttifak genişliyor

Bazı illerde adayların geri çekilmesi gündemde.
Terör koridorunu yıkacağız

Terör koridorunu yıkacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye operasyonu için net konuştu.
Çürüyen ağacaziyaretçi akını

Çürüyen ağacaziyaretçi akını

​110 yıllık kavak ağacının içini görmeye geliyorlar.

Anketimize katılarak görüşlerinizi paylaşmanız bizim için çok değerli.
Benzine zam geldi

Benzine zam geldi

Bu gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak.
İstifa etmeyincegörev alındı

İstifa etmeyincegörev alındı

​Kulüp yönetimi tecrübeli teknik adamla yolları ayırdı.

Binlerce Suriyeli ülkesine döndü

Binlerce Suriyeli ülkesine döndü

​Bakan Soylu, güncel rakamları kamuoyuyla paylaştı.
Emekliyken kurduğuçiftlik para bastı

Emekliyken kurduğuçiftlik para bastı

Devlet desteğiyle başladı, şimdi binler tavuğu var.
Manisa'da uçak düştü iddiası

Manisa'da uçak düştü iddiası

Bölgedeki ihbarın asılsız olduğu açıklandı.
Mescid-i Aksa'dagerginlik

Mescid-i Aksa'dagerginlik

İşgalci İsrail, kapıların yeniden açıldığını duyurdu.
Rögar kapağında sanat

Rögar kapağında sanat

​Bu sokaklardan geçenler yere daha dikkatli bakıyor.
Bayrağı dailk sırada

Bayrağı dailk sırada

​Milli tekvandocunun 'bayrak' hassasiyeti gururlandırdı.
8 milyar liralık bina

8 milyar liralık bina

Amerikalı dev banka satın almak için görüşüyor.
Önlem alınmazsa kötü etkileyecek

Önlem alınmazsa kötü etkileyecek

Akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş durdurulmalı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.